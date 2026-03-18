「不實用、維修費高」！老技師勸11款「燒老本」車 退休族千萬別買

老技師勸退休族11款「不實用、維修費高車」千萬別買。（寶嘉聯合提供，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕嬰兒潮世代期望物有所值，尤其是在汽車方面，專家表示，退休族在購車時，應將人體工學、易用性、擁有成本和車輛尺寸等因素列為重要考量，基於此原則，Jeep Wrangler、Ford Fiesta等11款車，千萬不要買。

《Gobankingrates》報導，Find The Best Car Price創始人庫德（Geoff Cudd）表示，像雪佛蘭 Corvette 或福特 Mustang 這樣的高性能跑車可能會喚起嬰兒潮一代的懷舊情懷，但它們通常缺乏這個年齡段人群所需的實用性，例如上下車不便、乘坐舒適性較差以及保險費用較高，若不想花老本養車，以下11款車，是嬰兒潮一代應該避免購買的車。

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1. Jeep Wrangler

Jeep Wrangle或許是退休後冒險旅行的完美座駕，但外表往往具有欺騙性。經驗豐富的機械師、JB Motor Works老闆約翰·林表示，對於長途旅行的嬰兒潮一代來說，Wrangler顛簸的行駛體驗、嘈雜的車廂和笨拙的操控性會讓他們感到疲憊，缺乏安全配置也令人擔憂。

2. 福特（Ford） Expedition

購買1輛大型 SUV 用於長途旅行和在城裡接送孫輩似乎很實用，但National Express Auto Transport創始人羅德里格斯（Carl Rodriguez）建議嬰兒潮一代避開Expedition。

羅德里格斯說，Expedition它龐大的車身尺寸使得操控和停車較為困難，這對於尋求更易於駕駛的車輛的嬰兒潮一代來說可能並不理想。

3. Ford Fiesta

汽車金融在線總經理馬修愛德華茲表示，雖然福特Fiesta價格實惠，但其小巧的車身和硬朗的懸吊可能無法提供嬰兒潮世代所喜歡的舒適駕乘體驗，尤其是在長途駕駛時。此外，它還存在可靠性問題，可能導致日後昂貴的維修費用。

4. PT Cruiser

Michael & Associates汽車部門主管邁克爾指出，PT Cruiser已於2010年停產，這意味著最新車型至少也有14年的歷史了。因此，邁克爾解釋說：它的里程數很可能很高，而且會有一些磨損。

「一旦汽車停產，維修成本就會增加，維修也會變得更加困難，因為所需的特定零件可能不容易找到，這也是不購買這些汽車的另一個原因，」邁克爾說。

5.飛雅特（Fiat） 500

愛德華茲表示，飛雅特500看起來時尚又有趣，但其狹窄的內部空間和腿部空間不足，對於身材高大的人來說很不舒服，此外，它的可靠性差、維修成本高也是出了名的。

6. 賓士（Mercedes-Benz） G-Class and S-Class

JB Motor Works老闆表示，賓士G系列車價格昂貴、燃油經濟性差，而且上下車不方便，對於注重實際的嬰兒潮一代來說，這並不是一個好的選擇。

而S轎車系列雖然提供了舒適性和先進的功能，但其維護和維修成本很高，對於希望優化開支的退休人員來說可能並不實際。

7. 雪佛蘭（Chevrolet） Spark

愛德華茲說，與福特Fiesta類似，雪佛蘭Spark是一款緊湊型轎車，可能無法提供嬰兒潮世代所渴望的舒適性和空間，且它的引擎動力不足，性能平庸，不太適合高速公路駕駛，而且轉售價值低，可能會造成經濟損失。

8. Lincoln Navigator

雖然林肯Navigator是1款配置齊全、外觀時尚的豪華車，滿足了嬰兒潮一代的購車夢想，但它可能並非嬰兒潮一代下次購車的最明智選擇。

「雖然空間寬敞、豪華舒適，但操控和停車可能比較困難，而且燃油經濟性較差。這些因素可能會阻礙人們日常使用，尤其是在城市環境中，」庫德解釋道。

9. Ford Mustang Shelby GT500

林指出，雖然GT500是1款標誌性的性能車，但其強大的動力和以賽道為導向的懸吊對於大多數嬰兒潮一代來說都有些多餘，且其沉重的離合器和硬朗的行駛感受可能會給駕駛者帶來身體上的負擔，尤其是對於年紀漸長的駕駛者而言。

10. Dodge Challenger

羅德里格斯指出，道奇Challenger是1款高性能跑車，可能不是嬰兒潮一代的最佳選擇。它的懸吊偏硬，視野有限，這可能會使駕駛起來既不舒服又具有挑戰性，尤其對於老年駕駛員而言。

林亦贊同並建議嬰兒潮世代在購車時優先考慮舒適性、安全性和易用性。

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