今為最後買進日！東森、廣運等14檔股東會紀念品一次看

股東會旺季到，股東會紀念品的小確幸也跟著來報到。（示意圖，資料照）
〔財經頻道／綜合報導〕股東會旺季到，股東會紀念品的小確幸也跟著來報到。今（3月18日）是獲得14檔股東會紀念品的最後買進日，包括東鹼（1708）「小蘇打粉 」、東森（2614）「森美妍白茶賦活保濕素顏霜」、合一（4743）「棉花田紅景天精華飲（30ml*5包/盒）」、均豪（5433）「磁吸可掛式開瓶器露營燈或等值商品」、廣運（6125）「便利商店禮物卡35元（不足時以等值商品替代） 」等實用紀念品，不想錯過紀念品的投資人，記得把握時間。
14檔公司及股東會紀念品，分別如下：
|股票代號
|公司名稱
|最後買進日
|股東會紀念品
|1708
|東鹼
|3月18日
|小蘇打粉
|2102
|泰豐
|3月18日
|超商商品卡（50元）
|2444
|兆勁
|3月18日
|防疫消毒酒精瓶
|2614
|東森
|3月18日
|森美妍白茶賦活保濕素顏霜
|4743
|合一
|3月18日
|棉花田紅景天精華飲（30ml*5包/盒）
|4939
|亞電
|3月18日
|統一超商35元商品卡
|5202
|力新
|3月18日
|常健順暢益生菌
|5443
|均豪
|3月18日
|磁吸可掛式開瓶器露營燈或等值商品
|5484
|慧友
|3月18日
|白人牙膏
|6125
|廣運
|3月18日
|便利商店禮物卡35元（不足時以等值商品替代）
|6486
|互動
|3月18日
|全家便利商店禮物卡35元
|8028
|昇陽半導體
|3月18日
|原木隔熱桌墊
|8176
|智捷
|3月18日
|香皂*1
|8227
|巨有科技
|3月18日
|高露潔牙膏牙刷旅行組
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