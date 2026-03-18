今為最後買進日！東森、廣運等14檔股東會紀念品一次看

股東會旺季到，股東會紀念品的小確幸也跟著來報到。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕股東會旺季到，股東會紀念品的小確幸也跟著來報到。今（3月18日）是獲得14檔股東會紀念品的最後買進日，包括東鹼（1708）「小蘇打粉 」、東森（2614）「森美妍白茶賦活保濕素顏霜」、合一（4743）「棉花田紅景天精華飲（30ml*5包/盒）」、均豪（5433）「磁吸可掛式開瓶器露營燈或等值商品」、廣運（6125）「便利商店禮物卡35元（不足時以等值商品替代） 」等實用紀念品，不想錯過紀念品的投資人，記得把握時間。

14檔公司及股東會紀念品，分別如下：

股票代號 公司名稱 最後買進日 股東會紀念品 1708 東鹼 3月18日 小蘇打粉 2102 泰豐 3月18日 超商商品卡（50元） 2444 兆勁 3月18日 防疫消毒酒精瓶 2614 東森 3月18日 森美妍白茶賦活保濕素顏霜 4743 合一 3月18日 棉花田紅景天精華飲（30ml*5包/盒） 4939 亞電 3月18日 統一超商35元商品卡 5202 力新 3月18日 常健順暢益生菌 5443 均豪 3月18日 磁吸可掛式開瓶器露營燈或等值商品 5484 慧友 3月18日 白人牙膏 6125 廣運 3月18日 便利商店禮物卡35元（不足時以等值商品替代） 6486 互動 3月18日 全家便利商店禮物卡35元 8028 昇陽半導體 3月18日 原木隔熱桌墊 8176 智捷 3月18日 香皂*1 8227 巨有科技 3月18日 高露潔牙膏牙刷旅行組

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法