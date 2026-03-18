伊朗再炸阿聯！國際油價應聲暴漲、最壞情境曝光

伊朗週二再度攻擊阿聯，導致富查伊哈港出口碼頭發生大火，原油裝載作業出現部分中斷。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕由於伊朗再度對阿拉伯聯合大公國發動攻擊，使全球供應前景惡化的疑慮升溫，帶動國際油價週二（17日）收盤上漲逾3%。市場擔憂，若美國與以色列對伊朗的戰爭無法迅速結束，預期油價可能繼續維持在高檔，交易員已開始為這個最壞情況做準備。

美國紐約西德州中級原油期貨收漲2.71美元，漲幅2.9%，收每桶96.21美元。

請繼續往下閱讀...

布蘭特原油期貨收漲3.21美元，漲幅3.2%，收每桶103.42美元。

伊朗戰爭未見降溫跡象。儘管油價未再重現本月稍早一度逼近每桶120美元的急漲行情，但伊朗對石油設施的攻擊，以及荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運持續受阻，使交易員開始為供應長期受損的風險做準備，預期油價可能維持在高檔。

荷姆茲海峽是全球約20%石油與液化天然氣貿易的重要通道，其戰略地位舉足輕重。

IG市場分析師錫卡莫爾（Tony Sycamore）在報告中指出：「風險依然嚴峻，只需一支伊朗民兵組織發射飛彈，或在油輪航道布設水雷，就可能讓整體局勢再度全面升溫。」

伊朗週二再度攻擊阿聯，導致富查伊哈港（Fujairah）原油裝載作業至少部分中斷。這是4天內的第3次襲擊，並引發了出口碼頭的大火。富查伊哈位於阿曼灣，緊鄰荷姆茲海峽之外，是全球約1%原油需求量的重要出口樞紐。

2名消息人士向路透表示，荷姆茲海峽實質上的關閉，已迫使石油輸出國組織（OPEC）第3大產油國阿聯將產量削減超過一半。

中東原油基準價格已飆升至歷史新高，成為全球最昂貴的原油，交易員將價格飆升歸因於可供交付的供應量減少。

OANDA分析師Kelvin Wong表示，從技術面來看，紐約期油中期阻力位在每桶124美元，油價在3月底前仍有進一步上行空間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法