罕見看空黃金報告出爐！5000美元太瘋狂 專家曝「下跌目標價」

彭博分析師警告，金價狂飆正從價值儲藏演變為投機性押注，這輪多頭市場可能已進入尾聲。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕近期，一份罕見看空黃金的報告，引發市場關注。《彭博》分析師麥格隆指出，當前金價每盎司5000美元已經過高，甚至與1980年與2011年兩次歷史高點相提並論。他進一步提醒，若缺乏如1970年代那樣的高通膨環境，或持續性的極端地緣政治風險支撐，金價恐難以維持高位，回落至每盎司4000美元的壓力正逐步升高。

報告指出，截至今年2月底，金價相對於60個月移動均值的溢價已升至1980年以來最高水準；同時，180日波動率更達到標普500指數的2.4倍，創下20年新高。麥格隆直言，這樣的價格狀態，很可能已是「牛市能達到的極限」，並明確將當前行情與1980年與2011年的歷史頂部做對比。

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值得注意的是，即便本週美元指數已連續兩天下跌，現貨黃金卻幾乎沒有上漲動能，仍停留在5000美元附近，顯示多頭動能開始出現疲態。

從歷史角度來看，麥格隆將當前行情與2001年至2011年的黃金大牛市相比。當年金價在2011年觸及1921美元後，整整花了近10年才再次突破。然而，本輪上漲速度明顯更快，也意味著「均值回歸」的壓力正在迅速累積。

更關鍵的是，1980年前後的黃金狂潮，發生在美國CPI高達15%的極端通膨背景下；但如今通膨僅約2.4%。在這樣相對溫和的環境中，金價卻出現如此劇烈上漲，本身就成為「估值過熱」的強烈訊號。

數據也進一步佐證這點。金價相對五年均值的比率在2026年已達1.6倍，歷史上唯一1次出現相同水平，正是1979至1980年見頂時期。同時，標普500與金價的比率已降至1.32，並持續向1靠攏，顯示黃金相對股市的強勢，可能已接近極限。

另一個異常訊號，是波動率的背離。黃金180日波動率達到標普500的2.4倍，創下2006年以來新高，但股市波動率仍維持低檔。McGlone認為，一旦股市波動回升，黃金的強勢可能反而成為壓力來源，甚至預示整體資產市場將面臨更大震盪。

此外，金油比也出現明顯警訊。2月底，黃金與WTI原油價格比升至79，歷史上只有2020年4月原油價格跌至負值時曾短暫超越。截至3月13日，該比率仍高達51，而其百年平均僅約20。麥格隆直言，這可能正是金價見頂的重要訊號，而下一波大宗商品的關鍵行情，很可能就是黃金的回歸均值。

至於原油，即便短期內可能因地緣政治因素（如伊朗局勢）出現飆升，但這類供應衝擊通常難以持續。高油價反而會刺激美國等地增加供給，一旦局勢緩和，油價支撐轉弱，也將進一步放大金價下跌壓力。

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