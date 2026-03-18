變壓器供應也傳告急！3大瓶頸卡死供給 全球短缺恐持續到2029年

全球電力變壓器正在進入一個「供給追不上需求」的長週期。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕全球電力變壓器正面臨前所未有的供應緊張。花旗指出，高壓電力變壓器的供需缺口在2025年供給就落後需求約30%，累積短缺高峰更將逼近1700GVA（Gigavolt-Ampere；工廠1年能生產的變壓器總容量），預計告急時間至少將至2029年。

據報導，變壓器供應在熟練技工不足、關鍵材料受限，以及擴產成本高昂的3大瓶頸卡關下，產能擴張速度明顯跟不上電網升級、發電投資與資料中心爆發式成長，整個產業已進入「長期供不應求」的新常態。

請繼續往下閱讀...

花旗分析師皮埃爾（Pierre Lau）指出，看好全球變壓器產業的背後，是「缺貨邏輯」。簡單來說，就是主要廠商積極擴產，未來幾年供給仍難以追上需求，缺口將持續累積。

根據花旗測算，全球高壓（>100kV）變壓器市場在2025年的供給約為2358.5GVA，需求則高達3066.0 GVA，形成約707.5 GVA的年度缺口。接下來3年（2026至2028年），年度供給仍將持續低於需求，缺口分別約為522.2、325.2與143.9 GVA。

但即便到了2029年，年度供給開始略微超過需求，但累積的短缺仍未被消化下，整體市場仍處於供給緊繃狀態。

花旗也指出，因產業集中度正在下降，預估前十大廠商的產能占比將從2025年的79.4%下降至2030年的72.6%。這意味著雖然產能在擴張，但新增供給更分散，且各家擴產進度不一致，使「有效供給」無法快速釋放。

據報導，為何變壓器產業擴產仍追不上需求，主要是該產品製造高度依賴經驗與技術，並非單純增加產線就能解決，加上人員訓練需要時間，導致新增產能無法快速轉化為穩定交付能力。其次是關鍵材料與供應鏈壓力。以美國為例，約80%的電力變壓器依賴進口（配電變壓器約50%），高度依賴外部供應使其對貿易政策與關稅極為敏感。

舉例來說，「冷軋取向電工鋼」（GOES）在美國僅有單一供應商AK Steel，加上銅材可能成為瓶頸，以及對銅課徵50%關稅，使成本與交期壓力進一步放大。此外，再加上資本支出的現實限制，在美國新建高壓（>220kV）變壓器廠的新產能，每1GVA年產能需投入約4.5至5億美元（約新台幣143-159億元），遠高於其他地區。

專家直言，這代表擴產不是不做，而是「做得慢、也做得貴」。

以目前產業訂單結構來看，美國市場的電網需求約占40-45%、電廠約30-35%，資料中心已達20-25%。這意味著，AI與算力基礎設施，已成為影響產業景氣的重要變數，供需失衡的結果，將直接反映在價格與交期上。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法