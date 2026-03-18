伊朗石油「無視制裁」日賺1.4億美元 ! 外媒爆料 : 背後竟有美方默許

為避免進一步破壞因衝突而動盪的原油市場，美國對伊朗石油出口視而不見。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中東衝突升溫，伊朗石油出口卻出現「逆勢爆賺」的罕見現象，每日石油收入超過1.4億美元（約新台幣近44.6億元），這背後竟是「美方默許」。英國《金融時報》指出，美國對伊朗施加制裁，但在現實考量下、為避免油價進一步波動，華府選擇對伊朗出口「睜一隻眼閉一隻眼」。

根據衛星影像追蹤，自上月底美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，至少已有13艘超大型油輪在伊朗主要出口樞紐哈爾克島（Kharg Island）裝載原油。數據公司Kpler指出，期間約有2400萬桶伊朗原油經由荷姆茲海峽輸出。

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但同時，伊朗也對其他船隻採取強硬行動，透過攻擊波斯灣油輪，實質上限制了全球約20%石油與液化天然氣通道的正常運作。這種「只讓自己出口」的極端操作，其他中東產油國因出口與儲存受阻，被迫大幅減產，進一步收緊供應，反而推升了油價上漲。

對此，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）坦言，為了避免全球原油供應進一步緊張、油價失控，白宮已準備容忍伊朗石油持續流入市場。分析師指出，油價上漲在美國已成為高度敏感的政治議題，尤其在期中選舉前，汽油價格直接影響選民情緒。

貝森特週一接受媒體訪問時直言，伊朗的油輪其實一直都有出海，而白宮讓這件事發生，是為了維持全球供應。他補充，近期伊朗也開始允許印度、甚至可能包括中國的船隻通過海峽。我們認為，這會自然形成一個出口窗口，目前這樣的狀態是可以接受的，目的希望全球供應穩定。

除了對伊朗「放寬執行」，美國也同步解除對俄羅斯石油的制裁，試圖平抑市場波動。不過，這可能讓中國煉油廠在採購上有更多選擇，進而影響伊朗原油的銷售優勢。

儘管如此，華府內部仍有聲音主張應全面切斷伊朗石油收入。RBC Capital分析師克羅夫特（Helima Croft）指出，若衝突持續升級，限制伊朗出口的政策可能重新獲得白宮支持。

目前，美軍已對哈爾克島發動超過90次打擊，但目標主要集中在海軍設施與水雷儲存區，刻意避開石油基礎設施。但也有部分強硬派甚至主張，要直接奪取該島，以掌握對伊朗的長期籌碼。

智庫Hudson Institute的多藍（Michael Doran）直言，美國總統川普「會很想拿下哈爾克島」，但這樣的行動風險極高，因為美國駐軍將直接暴露在伊朗飛彈攻擊之下，除非能完全壓制其無人機與導彈能力，否則難以實行。

在實務層面上，儘管伊朗油輪通常會關閉訊號、隱匿航線以躲避制裁，但分析師仍可透過衛星影像與船型推算出口規模。衝突爆發前，伊朗曾一度加速出口至每日近400萬桶；而近期則維持在約150萬至160萬桶。

以目前油價計算，即便伊朗原油因制裁折價約10美元，每日仍可創造約1.4億美元收入。Kpler分析師指出，這一水準其實與過去一年平均相當，且多數運輸船為可載200萬桶的超大型油輪。即使哈爾克島遭美軍空襲，石油裝載與出口活動幾乎未受影響，「整體出貨節奏相當穩定，沒有明顯變化」。

目前，超過90%的伊朗石油出口流向中國，多由地方獨立煉油廠吸納，原因在於價格折讓具有吸引力。隨著油價因戰事上升，伊朗實際收入也同步擴大。

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