想兼顧家庭與高薪？10大女性主導職業曝光、年薪上看500萬

最新研究顯示，有多個高薪職業中的女性占比突破5成，甚至成為該職業主力。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管性別平權進展仍顯緩慢，但最新研究顯示，有多個高薪職業中的女性占比突破5成，甚至成為該職業主力。根據美國職涯平台Resume Genius最新報告指出，涵蓋金融、醫療與管理領域的10大職業，不僅女性占了大多數，且薪資優渥，未來就業成長性也具備明確優勢。

Resume Genius透過美國勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics）數據，篩選出女性占比達50%以上，且具備高薪與未來就業成長潛力的前10大職業。

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根據報告，這些職位中最高薪的是「財務經理」，年薪中位數達16.17萬美元（約516萬元新台幣），其次為人資主管、藥師與醫師助理等職位，年薪普遍落在13萬美元以上（約417萬元新台幣）。整體來看，醫療保健相關職業占據榜單多數，顯示該領域已成女性高薪就業的重要集中地。

Resume Genius職涯專家Eva Chan指出：「這些職位普遍屬於高薪工作，且需要專業知識與技能。對於有企圖心、希望在職涯中持續向上發展的女性而言，是相當值得追求的方向。」Eva Chan進一步表示，特別是醫療產業，因工作時段相對具彈性，加上需求持續成長，有助於女性在面對人生階段變化（如生育）時，仍能留在職場，在兼顧家庭與職涯之間取得平衡。

Eva Chan說，醫療相關職位通常具備明確的升遷管道，以及具吸引力的薪資與福利，使女性更容易進行長期職涯規劃。此外，隨著醫療人力需求持續上升，相關職業的發展路徑也相對穩定。

而隨著全球人口老化與醫療需求上升，包括專科護理師、醫療服務管理人與職能治療師等職位，未來10年預估成長率介於14%至35%之間，成為女性進軍高薪市場的重要機會。

不過，報告也指出，部分高薪職業如機械工程師與外科醫師，女性占比仍偏低，儘管較過去已有提升，但整體仍處於少數地位。專家認為，職場文化與性別刻板印象，仍是女性進入特定產業的主要障礙。

以下為Resume Genius整理的「女性占比高且高薪」前10大職業：

1.財務經理（Financial Manager）

年薪中位數：16萬1,700美元（約516萬7,000元新台幣）

女性比例：53%

預估成長率（2024–2034）：15%

學歷要求：學士學位

2.人資主管（Human Resources Manager）

年薪中位數：14萬30美元（約447萬4,000元新台幣）

女性比例：76%

預估成長率：5%

學歷要求：學士學位

3.藥師（Pharmacist）

年薪中位數：13萬7,480美元（約439萬3,000元新台幣）

女性比例：60%

預估成長率：5%

學歷要求：藥學博士

4.醫師助理（Physician Assistant）

年薪中位數：13萬3,260美元（約425萬8,000元新台幣）

女性比例：73%

預估成長率：20%

學歷要求：碩士學位

5.公關暨募資主管（Public Relations and Fundraising Manager）

年薪中位數：13萬2,870美元（約424萬5,000元新台幣）

女性比例：70%

預估成長率：5%

學歷要求：學士學位

6.專科護理師（Nurse Practitioner）

年薪中位數：13萬2,050美元（約424萬2,000元新台幣）

女性比例：88%

預估成長率：35%

學歷要求：碩士學位

7.獸醫（Veterinarian）

年薪中位數：12萬5,510美元（約401萬0,000元新台幣）

女性比例：69%

預估成長率：10%

學歷要求：獸醫學博士

8.醫療與健康服務經理（Medical and Health Services Manager）

年薪中位數：11萬7,960美元（約376萬8,000元新台幣）

女性比例：74%

預估成長率：23%

學歷要求：學士學位

9.職能治療師（Occupational Therapist）

年薪中位數：9萬8,340美元（約314萬2,000元新台幣）

女性比例：88%

預估成長率：14%

學歷要求：碩士學位

10.語言治療師（Speech-Language Pathologist）

年薪中位數：9萬5,410美元（約304萬9,000元新台幣）

女性比例：95%

預估成長率：15%

學歷要求：碩士學位

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