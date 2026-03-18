為什麼不投資微軟？巴菲特「1句話」直接讓股東安靜了

日媒報導，巴菲特寧願放棄暴利，也要「看得懂」的穩定報酬。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在網路泡沫最狂熱的年代，面對市場對科技股的狂熱追逐，股神巴菲特卻選擇按兵不動。對於「為什麼不投資微軟」這個問題，幾乎成了波克夏股東大會上的靈魂拷問。對此，巴菲特的回答很簡單，但也極其關鍵：不是不看好，而是「看不懂」；這背後，正是他一以貫之的投資哲學。

日媒指出，隨著討論深入，巴菲特與蒙格反覆強調一個核心概念「能力圈」。簡單來說，他們只投資自己真正理解的企業，並願意長期重押，這不只是選股原則，也直接影響投資規模與持有時間。

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巴菲特甚至直白表示，如果能用確定的報酬去交換，我們願意放棄那些「更高」，但不確定的回報。」在他們看來，「變化」往往不是機會，而是風險。

巴菲特坦言，他們並不擅長預測未來的變化，但相對地，他們很擅長找到那些「不太會被變化影響」的企業。例如吉列（Gillette），無論10年、20年後，刮鬍刀技術也許會進步，但消費習慣、品牌信任與通路優勢很難被顛覆。

相較之下，儘管巴菲特承認微軟的經營團隊極為優秀，但未來10年、20年的產業樣貌，卻難以預測。他甚至半開玩笑地說，如果真的要押一個人能看懂未來，他會選比爾蓋茲，但不會選其他人。

巴菲特對市場主流觀點也提出反思。他指出，華爾街往往把「變化」當成機會，但他完全不這麼看，因為他從不把變化當機會，反而覺得它很可怕。在1999年股東會上，他進一步指出，即使是最頂尖的專家，也很難預測哪些網路公司在未來6、7年後能真正賺到錢，但這並不代表投資人無法在過程中賺錢，但那往往只是「賣給下一個接手的人」。

他們還舉了百貨公司的例子。過去百貨公司擁有幾乎不可撼動的優勢：地段、分期付款服務、一次購足的便利性。但隨著購物中心與電商興起，這些優勢逐漸消失。看似穩固的護城河，其實也可能被時代改寫，這也是他們對科技產業保持距離的原因，「變化太快，難以預測」。

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