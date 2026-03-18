「一邊欣賞夜景、一邊烤肉」！6旬夫妻砸1200萬圓東京別墅夢，半年後令人「震撼一幕」曝光。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕為了實現「一邊欣賞市中心夜景，一邊與親朋好友燒烤」的夢想，日本1對60歲的夫妻，砸6000萬日圓（約新台幣1200萬）在東京買了1棟帶有屋頂花園的獨棟別墅，不過，半年後，當女兒來參觀新家時，發現屋頂花園無人問津，父親才後悔說，由於搬重物太麻煩，且炭火煙霧、說話聲等會影響鄰居，根本無法招待客人，因此只用過1次，如今原本令人嚮往的便利設施，反而成了意想不到的負擔，給他們平靜的日常生活蒙上了陰影。

日媒報導，山下聰（60歲，化名）和妻子由紀子（60歲，化名）將郊區的房子以3500萬日圓（約新台幣700萬）賣掉，由於貸款已還清，加上2200萬日圓（約新台幣440萬）的退休金，成為他們搬家的資金，「我們不可能永遠開車。展望退休生活，住在市中心，步行就能滿足日常生活所需，豈不更好？」他們心想。

請繼續往下閱讀...

於是，他們在東京上建造了１棟新的三層住宅，土地和房屋共花費5500萬日圓（約新台幣1100萬），加上其他雜項開支，總花費約6000萬日圓。

新家的亮點是價值250萬日圓（約新台幣50萬）的屋頂花園，這是山下聰一直夢寐以求的。為了實現「一邊欣賞市中心夜景，一邊與親朋好友燒烤」的夢想，他特意選擇了一塊沒有花園的小地塊，並將這塊地改造成了屋頂花園。

搬進去6個月後，他的大女兒繪裡奈（化名，32歲）來新家參觀，她看到的並非預想中熱鬧的聚會場所，而是安靜空曠、無人問津的屋頂花園。 「爸爸，你一直盼著屋頂花園，可你竟然１次都沒用過？」

面對繪裡奈的提問，山下聰垂下眼簾，回答道說，我們曾經試過1次，作為喬遷禮物，但實在是不太喜歡。從1樓廚房到3樓屋頂，搬重物上下樓梯實在太麻煩了。我們覺得不如去外面的餐廳。因為這是人口密集的住宅區，房子挨得很近，炭火產生的煙霧和談話聲會直接傳到鄰居家。他們唯一１次生火，就被隔壁公寓陽台上晾曬的衣物和別人的目光所困擾，從那以後，他們就對用火產生了心理上的抵觸。

為了享受新生活的便利，他們也承擔了一系列「意想不到」的開支， 夫妻倆說：「我們原本以為每月有25萬日圓（約新台幣5萬）的退休金，生活應該沒問題，但市中心的房產稅比我們住在郊區時高出1.5倍。此外，屋頂的防水維護必不可少，所以我們每月還要存下1.5萬日圓（約新台幣3000元）以備將來之需。諷刺的是，我們不得不把錢花在佈局上的東西上。」

他的妻子由紀子也抱怨說，要上屋頂，必須穿過我們的臥室。每次有朋友來，我們都得徹底打掃房間，然後上下狹窄的樓梯，一天下來，我們倆都筋疲力盡，根本沒法招待客人。

儘管他還有近1900萬日圓的現金，但山下聰表示，他感到一種難以言喻的空虛，因為他不得不繼續支付閒置屋頂的維護費用，並且時刻擔心鄰居的安危。

專家表示，就像山下夫婦的例子一樣，搬到市中心並建造屋頂花園乍看之下似乎很光鮮亮麗，但其中卻隱藏著“隱形風險”，可能會嚴重影響退休家庭的財務狀況。首先是「房產稅逆轉」,其次是屋頂花園也可能成為「負資產」, 此外，還存在著「儲備金耗盡」的問題。如果每月撥出1.5萬日元專門用於“屋頂維護”，1年下來就是18萬日圓（約新台幣3.6萬），十年下來就是180萬日圓（約新台幣36萬），這筆錢最好留作未來醫療費用和長期照護服務的自付費用。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法