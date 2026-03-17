台廠供應太緊繃！傳Google轉向中企採購資料中心冷卻系統

傳Google向中企洽商採購資料中心液化冷卻系統。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透17日報導，知情者透露，Google與英維克（Envicool）等中國企業已就採購人工智慧（AI）資料中心的液冷散熱設備進行商談，Google的一個採購團隊近期前往中國。報導說，Google此舉反映台灣液冷系統的供應緊繃狀況。

液冷散熱系統對AI資料中心至關重要，因為高密度運算產生的熱量已使傳統的空氣冷卻系統無法處理。

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消息來源說，Google台灣營運團隊近期訪問中國，顯示液化冷卻系統的零件供應吃緊。在該行程中，Google的團隊與英維克會面，該團隊也計畫至少與另一家公司會商。Google與總部設在深圳的英維克皆未回應路透的詢問。

Google此舉顯示，全球競相打造AI資料中心基礎建設，不僅衝擊先進晶片的供應，也使低價值設備的供應趨緊；而儘管美中緊張升溫，中國供應商在全球資料中心發展中仍扮演要角。

摩根大通報告指出，受輝達與雲端供應商佈署客製化AI晶片的需求推動下，今年全球AI伺服器液化冷卻系統市場將逾170億美元，從去年的89億美元飆升。

英維克成立於2005年，市值達980億人民幣。在近期的一場產業活動中，該公司展示依據Google規格制定的冷卻液分配單元（Coolant Distribution Unit，CDU），這是液化冷卻系統的關鍵零組件，負責將冷卻液分配到伺服器機架。

液冷市場高度分散，眾多供應商提供此類系統的不同零件。在台灣，鴻海、雙鴻與Delta Asia是Google在亞洲相關零件的主要供應商。

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