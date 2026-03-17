70歲夫妻花700萬蓋屋接受長子提議三代同堂 「令人驚訝開支誤算」炸鍋！懊悔不及

隨著家庭結構日益多元化，三代同堂產生問題和價值觀差異的情況也越來越多。當初出於保障晚年生活而選擇的同住方式，有時也會帶來意想不到的負擔。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕與子女家庭同住被視為保障晚年生活的選擇。許多家庭選擇多代同堂居住，以減輕住房成本負擔，並為未來的照顧需求做好準備。但隨著家庭結構日益多元化，因同住而產生問題和價值觀差異的情況也越來越多。當初出於保障晚年生活而選擇的同住方式，有時也會帶來意想不到的負擔。

日本一對70歲的夫妻接受長子的提議，斥資3500萬日圓（台幣700萬元）蓋了雙拼住宅，希望三代同堂住一起，隨著時間流轉，老夫妻負擔愈來愈多的生活支出費用，最後終於崩潰了。

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居住在關東地區的和夫（化名，70歲）和他的妻子洋子（化名，68 歲）相依為命。和夫曾是公司職員，退休後靠退休金過活。目前，他和妻子的退休金每月約22萬日圓（台幣4.4萬元）。他們有一間房子，但房子很舊，他們對未來感到焦慮。

和夫表示，當我的大兒子建議我們住在一起時，真的鬆了一口氣。「孩子在身邊會讓我安心，考慮到未來，我覺得這是個好主意」。

經過商議，老夫婦決定重建房屋，並將其改建成兩戶住宅。建築費用約為3500萬日圓，其中夫婦二人將支付2000萬日圓（台幣400萬元），剩餘部分由長子一家透過抵押貸款支付。

和夫和洋子原以為這樣全家就能住在一起，互相幫助。的新生活剛開始似乎一切都很順利。他們有更多的時間陪伴孫輩，日子也過得充實快樂。經常一起吃飯，甚至一起支付水電費和其他開銷。

然而，洋子說，漸漸地，越來越多的事情開始困擾她。「 誰該承擔什麼責任變得不清楚了」；「不知不覺中，我幾乎要為所有事情付費了。」

起初，兩老人想不要為小事煩惱，但漸漸地，食品開支、水電費和日常必需品的負擔越來越重地落在了這對夫婦身上。

大兒子的家人背負著房貸，這使得老夫妻很難大聲表達自己的意見。

另一個負擔則是房屋維護費用。雙拼住宅通常比普通住宅擁有更多配套設施，因此需要更多的維護。此外，房屋評估價值較高，也會導致更高的房產稅。洋子說「沒想到維護費用會這麼高。」

事實上，與重建前相比，房產稅大幅上漲，每年高達數十萬日圓。此外，設備故障和維修費用也隨之而來，導致支出超出預期。根據日本總務省發布的《家庭支出調查（2024）》，老年夫婦的平均每月支出約為25.6萬日圓。一般認為，僅靠退休金收入不足以支付這些開支。

除了每月的生活開支外，住房相關費用也給老夫妻帶來了沉重的負擔。

幾年過去了，這對夫妻的觀點也逐漸改變了。他們感嘆，家人在身邊會給人一種安全感。但也逐漸意識到，光有家人是不夠的。

他們說，生活開支的負擔、價值觀的差異以及對未來照顧的焦慮，建造雙拼住宅實際上帶來了更多挑戰。尤其令人頭痛的是財務上的溝通困難。「因為我們是一家人，所以我不能說得很清楚」，洋子說：「」因此，家計的負擔仍然分配不均。我認為一開始大家就應該談好妥善處理財務問題。」

不僅要對房屋建造費用做出具體安排，還要對生活開支、維修費用以及稅負比例做出具體安排。此外，還必須考慮靈活的設計方案，包括未來結束同居生活的可能性。認為「因為我們是一家人，所以一切都會沒事的」這種想法可能有點天真。如果安排得當，雙拼住宅可以帶來諸多優勢。然而，如果準備和安排不足，則可能導致意想不到的負擔和問題。

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