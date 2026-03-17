輝達GTC大會登場 13檔熱門海外股票ETF買氣旺

輝達GTC大會登場，根據投信統計，13檔熱門海外股票ETF買氣旺。（台新投信提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕輝達GTC大會正如火如荼展開，執行長黃仁勳重新定義AI，明確將「能源」列為AI的底層架構，搭配第二層晶片、第三層基礎設施，催旺「電力、算力、存力」概念股三力齊發，對此，帶動相關海外股票ETF，自2月底中東戰事爆發以來，ETF「淨申購人數」、「日均成交量」雙雙走揚，投資人追捧熱度不減。

根據CMoney統計，3月以來，海外股票ETF申購踴躍，受益人數新增逾千人共有13檔。

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其中，國泰台韓科技（00735）、新光美國電力基建（009805）、中信日本商社（00955）、元大S&P500（00646）及國泰費城半導體（00830）等5檔，自2月底美伊戰事爆發以來，ETF申購人數皆逾4千人，顯示市場人氣高漲；若再觀察戰爭以來各檔ETF日均量表現，包括新光009805、中信00955、國泰00830等3檔，平均日成交量都有破萬張以上，代表交投買氣熱絡。

新光美國電力基建（009805）ETF經理人劉恆誌表示，黃仁勳將能源列為「AI五層架構」之首，再度印證「能源即算力」已成全球共識，說明電力基建不再只是傳統公用事業，而是AI時代最核心的戰略資產。

從Meta簽訂6.6GW核電長約、微軟承諾自付電網升級費用，到川普政府推動「AI自建電廠」政策釋放首波150億美元發電投資，「科技公司自費擴電網」的公私合作模式正加速落地，為美國電力基建企業開闢由AI直接買單的長期訂單來源。

對此，台新投信ETF投資團隊強調，當前美股科技股估值偏高，部分外資已建議投資人2026年採納「投資AI相關類股，但不直接買AI」的迂迴策略，看好電氣化與基礎設施領域，包括電網營運商、輸電設備供應商與再生能源開發商，基本面正處於結構性成長浪頭。

投信分析師表示，看好AI長線趨勢，卻又擔心科技股估值與景氣波動，不妨透過電力ETF布局實體電力資產，直接參與AI紅利。

台新投信建議，新光美國電力基建ETF（009805）為國內唯一一檔透過追蹤NYSE FactSet美國電力基建息收指數，投資範圍涵蓋電力公用事業、核能發電、智慧電網、工程基建等熱門板塊，精準切入AI資料中心帶動的「電網升級＋穩定電源擴充」雙主軸，兼具成長題材與穩定現金流特性的電力基建ETF，適合投資人定期定額或逢回分批作中長期布局，掌握美國AI能源轉型升級的結構性成長財。

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