「台馬四號」預計6月完工 數發部揭4大技術亮點強化通訊韌性

數發部表示「台馬四號」，透過技術升級與網路架構重整，強化馬祖地區的通訊穩定性與備援能力。（本報資料照）

〔記者邱巧貞／台北報導〕台灣離島通訊韌性再升級，數位發展部（簡稱數發部）推動的第四條台馬海纜「台馬四號」預計於今年6月完工，透過技術升級與網路架構重整，強化馬祖地區的通訊穩定性與備援能力。

數位發展部韌性建設司司長牛信仁今（17）日表示，目前馬祖對外通訊主要仰賴臺馬一號、二號與三號海纜。其中，臺馬一號因使用年限已高、設備老舊，現階段多轉為馬祖列島內部串聯使用；臺馬二號與三號則為現行主力對台通訊路由，在此基礎上，台馬四號將成為新一代主幹，進一步強化整體網路韌性。

請繼續往下閱讀...

他指出，海纜平均使用年限約25至30年，需持續更新與擴建，台馬四號正是在既有基礎上導入新一代海纜技術，在容量與施工工法上同步升級。

在工程設計上，台馬四號具備多項關鍵強化。首先，在物理防護方面，過往海纜常因船隻拋錨或抽砂作業受損，此次採用更新挖掘技術，並將海纜埋設深度加深至約1.5至2公尺，大幅降低船舶勾損風險。

其次，更關鍵的改變在於網路架構升級。不同於台馬二號、三號僅採「台灣－馬祖」點對點連線，台馬四號除自台灣北部出發連接馬祖外，也在馬祖列島各島之間建置橫向連結，從單一主幹轉為網狀結構，強化島際通訊路徑，提升區域內自我支援能力。

第三，在通訊量能方面，新海纜預計採用更多光纖芯數，帶來更高頻寬與容量，以支撐未來數位服務與基礎設施需求。

第四，台馬四號將與既有通訊系統整合，建構多層備援架構。以馬祖為例，目前平時通訊需求約9.6Gbps，微波通訊容量已提升至12.6Gbps，在特定情境下可作為替代方案；同時搭配衛星備援機制，在極端情況下仍可維持政府運作、醫療及民生金融等基本需求。

此外，為保護這條關鍵通訊生命線，數發部也輔導業者於海纜近岸區域加裝鑄鐵護甲，提升抗外力破壞能力。同時導入船舶自動識別系統（AIS）進行監控與告警，結合海巡署聯防機制，從軟硬體兩端同步提升通訊安全。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法