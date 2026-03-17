少了中國遊客！日本根本不擔心 外媒曝台灣人愛去的新地方

1月來自中國的遊客人數較去年同期下降超過60%，但整體入境旅遊人數僅下降4.9%，韓國和台灣遊客正填補這一空缺。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美媒體CNBC報導，中國遊客數量下降對日本旅遊業的影響微乎其微、並非是災難性的。1月來自中國的遊客人數較去年同期下降超過60%，但整體入境旅遊人數僅下降4.9%。韓國和台灣遊客正填補這一空缺，他們前往福島和愛媛等縣。

專家強調，日本的旅遊業結構多元化且具韌性，西方遊客市場也做出了重要貢獻。旅遊區的飯店價格似乎已經穩定下來，不再像往年那樣在中國的假日期間出現價格飆升的情況。

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其他遊客來自哪裡？日本國家旅遊局的數據顯示，來自韓國和台灣的遊客數量增加，光是1月份，韓國遊客入境人數就增加了21.6%，超過中國，成為最大的海外遊客來源國。1月來自台灣的遊客數量幾乎是來自中國的遊客數量的兩倍，其中來自台灣的遊客數量增加17%。

人們普遍認為會去京都、大阪和東京等熱門旅遊景點的中國遊客不同，來自其他國家的遊客似乎正在將遊客帶到日本的其他地區。

據牛津經濟研究院稱，像福島這樣的地方很受台灣人歡迎，而愛媛縣的高爾夫球場和溫泉則吸引了韓國遊客。

新加坡大學生謝麗爾·吳（Cheryl Ng）告訴CNBC，廣島這座城市吸引大量西方遊客。博物館裡三分之二的參觀者都是西方人。

牛津經濟研究院也表達了類似的觀點，指出美國人、澳洲人和歐洲人都被廣島的歷史遺跡所吸引。

詹姆斯庫克大學 （JCU） 酒店和旅遊管理高級講師坎布爾（Zilmiyah Kamble）表示，日本對鄰近國家遊客的吸引力在於其便捷的短途航班、疲軟的日圓以及其作為距離近、文化熟悉且安全的旅遊目的地的聲譽。

當被問及來自中國的遊客數量下降時，坎布爾表示，這種下降「雖然顯著，但並非災難性的」。

坎布爾表示，雖然中國遊客是日本最有價值的入境市場之一，他們在零售、酒店和奢侈品方面的消費很高，但日本歷來擁有多元化的旅遊產品組合，使其具有一定的韌性。

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