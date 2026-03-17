名單出爐！金管會核准高雄銀行進駐「高雄專區」

金管會表示，我國正積極推動亞資中心高雄專區。圖為金管會主委彭金隆（右）、高雄市長陳其邁（左）於2025年7月出席亞資中心聯合開幕典禮。（資料照／記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕第21家國銀獲核准進駐高雄專區！金管會銀行局副局長王允中今天表示，已於3月12日同意高雄銀行進駐高雄資產管理專區「高雄專區」試辦業務，並自其開辦日起、試辦至今年6月30日止。

王允中指出，高雄銀行前於2025年8月經金管會核准開辦高資產業務，本次申請進駐高雄專區試辦業務類型涵蓋「自行質借」、「保險融資」、「Lombard Lending」、「家族辦公室」等項目，並依金管會要求，就高雄專區營運據點之管理架構、內控制度、風險控管機制及洗錢防制等提出具體規劃，及落實顧客權益保護與申訴處理機制，確保各項業務在試辦期間符合法令並穩健運作。

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另外，銀行局亦要求銀行指派專責人員負責督導相關業務，進一步強化自律管理能量。

王允中強調，加計本案，迄今已同意21家銀行進駐高雄專區試辦業務，試辦業務項目主要以授信業務，（包括自行質借、保險融資及Lombard Lending）、家族辦公室及跨境金融服務為主。金管會將持續秉持風險控管與業務創新並重之原則，定期檢視試辦成果，持續研議下一階段推動策略。

國銀搶進高資產業務商機。高雄資產管理專區（亞資中心）於2025年7月正式啟動，首波及後續核准進駐的銀行，合計已經21家。

其中，首波核准為13家，包括：第一商業銀行、元大商業銀行、玉山商業銀行、中國信託商業銀行、國泰世華商業銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫商業銀行、台北富邦商業銀行、華南商業銀行、上海商業儲蓄銀行、匯豐 （台灣） 商業銀行、星展 （台灣） 商業銀行、瑞士商瑞士銀行台北分行；後續陸續核准共8家，渣打國際商業銀行、台新國際商業銀行、凱基商業銀行、永豐商業銀行、彰化商業銀行、法商法國巴黎銀行台北分行、聯邦商業銀行及高雄銀行。

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