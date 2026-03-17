兼顧預算和性能！11款高里程也值得入手的二手SUV 這些日系車上榜

美媒報導，11款高里程也值得入手的二手SUV。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財經媒體報導，如果你正在考慮購買SUV，想同時兼顧預算與性能規格，往往不容易。因此，選擇一台二手SUV，特別是那些耐用度高的車款，能幫你省下不少錢。許多人會因為車輛里程數高而卻步，但其實有些SUV在妥善保養下，行駛超過20萬英里仍然表現穩定。以下是11款即使高里程也值得購買的SUV。

1.Acura MDX（推薦年份：2011、2014、2016、2019）：兼具豪華與性能，Acura MDX採用Honda的工程技術，耐用性與可靠性高。多數車主回報可行駛20萬至25萬英里，甚至有車輛突破30萬至40萬英里。

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2.Honda CR-V（推薦年份：2005、2012、2016、2019）：CR-V長年是小型SUV的熱門選擇，擁有平順駕駛體驗、省油引擎與低維護需求。空間寬敞、配備齊全，無論家庭或輕度越野都適合。

3.Honda Pilot（推薦年份：2005、2009、2016、2020）：Pilot以寬敞空間與多功能性深受家庭喜愛，V6引擎表現穩定。大多數車輛可行駛超過20萬英里，部分甚至突破30萬英里。

4.Hyundai Santa Fe（推薦年份：2012、2018、2019、2020）：外型時尚、乘坐舒適，內裝設計優良。只要定期保養，通常可穩定使用20萬至25萬英里。

5.Kia Sorento（推薦年份：2011、2016、2020、2022）：Sorento提供7人座選擇，空間寬敞，適合家庭使用。以高品質與耐用性聞名，即使是二手車也具備高CP值。

6.Lexus RX 350（推薦年份：2010、2015、2018、2021）：屬於豪華SUV代表，配備豐富且耐用度高。可靠性評價優異，在良好保養下可輕鬆突破25萬英里。

7.Mazda CX-5（推薦年份：2016、2017、2019、2021）：兼具操控樂趣與經濟油耗，空間實用。雖偶有煞車磨損或系統小問題，但多數車主表示可行駛15萬英里以上且維修不多。

8.Nissan Xterra（推薦年份：2009、2011、2012、2015）：雖於2015年停產，但仍是越野愛好者的經典選擇。越野能力強，價格相對親民。

9.Subaru Forester（推薦年份：2009、2014、2018、2020）：以實用性與耐用性聞名，搭載四輪驅動系統與高底盤，適合各種路況。保養良好的車輛可輕鬆超過20萬英里。

10.Toyota Highlander（推薦年份：2008、2013、2017、2020）：Toyota一貫的耐用代表，結合空間、安全與可靠性。V6版本表現尤佳，需注意方向盤異音與可能的漏油問題。

11.Toyota 4Runner（推薦年份：2006、2009、2014、2020）：以超高耐用度聞名，深受越野與日常通勤族喜愛。部分車輛可行駛超過30萬英里，但需留意老車的生鏽與懸吊問題。

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