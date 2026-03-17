高端疫苗之腸病毒71型疫苗正式取得越南藥證 台灣首例自研疫苗進軍海外

高端疫苗之腸病毒疫苗終於等到越南藥證，成為台灣第一個新穎自研疫苗進軍海外市場。圖為高端疫苗總經理李思賢。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕高端疫苗（6547）今晚（17）重大訊息公告，旗下自主研發的「恩穩健」（Envacgen）腸病毒71型疫苗，正式取得越南法規主管機關核發的新藥上市許可證。這不僅是越南官方核發的首張腸病毒疫苗藥證，更創下台灣新穎疫苗研發成功進軍海外國際市場的首例，為台灣生技產業立下重要標竿。

高端恩穩健腸病毒疫苗自2023年8月於台灣上市以來，迄今在台灣腸病毒自費疫苗市場中，維持高達97%以上的市佔率，目前在台累計銷售數量已突破50萬劑，穩居國內兒科自費疫苗最暢銷的領導產品。

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高端指出，越南近年新生兒出生數每年約達136萬人，然而，受限於氣候濕熱與人口稠密，越南長期飽受腸病毒疫情之苦。根據世界衛生組織（WHO）與當地監測資料，越南每年平均通報約5萬至10萬例手足口病（HFMD）病例；2023年越南更爆發大規模腸病毒疫情，高達18萬名兒童確診，並造成31名兒童不幸死亡，對當地醫療體系造成沉重負擔。

此次高端疫苗拔得頭籌，取得越南首張腸病毒疫苗藥證，並結盟法商Substipharm Biologics公司做為區域市場合作夥伴，有望迅速導入越南與東協當地自費市場，不僅能為越南嬰幼兒提供即時的防疫保護，更為公司營運挹注強勁動能，成為擴大東南亞市場佈局的最強後盾。

高端疫苗表示，未來將持續推動恩穩健腸病毒疫苗在東協及其他國際市場的藥證申請，期盼能將台灣優質的生物技術推向全球，保護更多嬰幼兒免受腸病毒重症的威脅。

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