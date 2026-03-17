AI算力心臟！經部展出台灣首款1.6 Tbps矽光子光引擎模組

經濟部在智慧城市展上展出台灣首款「1.6 Tbps矽光子光引擎模組」，該技術被譽為「AI算力心臟」。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕2026智慧城市展暨淨零城市展今（17）日在台北南港展覽館2館揭幕，經濟部展出被譽為「AI算力心臟」、台灣首款「1.6 Tbps矽光子光引擎模組」，效能已達Nvidia GTC 2025國際最高水準。

經濟部首度擔任共同主辦單位，這次以「共築未來新經濟」為策展核心，打造由「產業AI館」與「淨零解方館」雙軸共構的孿生展館。

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經濟部說明，其中「產業AI館」以「AI新十大建設」與「百工百業升級」為主軸，呈現台灣從AI算力到產業應用的推進路徑，亮點包括國內首款1.6 Tbps矽光子光引擎模組，以及以28奈米製程打造的量子低溫微波模組。

經濟部技術司說明，工研院研發出國內首款「1.6 Tbps矽光子光引擎模組」，讓資料傳輸從電變成速度更快的「光」，其技術被譽為「AI算力心臟」，效能已達Nvidia GTC 2025國際最高水準，能大幅提升AI運算速度、耗電變少，解決網路塞車與過熱問題，更成功鏈結產業打造「矽光半導體開放式平台」，以一站式服務協助業者快速發展矽光子技術，強化台灣在下一代高速運算的全球競爭力。

「淨零解方館」則以「二次能源轉型」與「低碳供應鏈」為重點，呈現台灣在能源韌性與低碳產業轉型上的多元解方。

經濟部長龔明鑫致詞表示，迎向AI時代與數位轉型需求擴增，未來電力需求預計將大幅增加，因此節能減碳是經濟部的重要的工作任務，此外，台灣正透過分散電源布局與強化電網韌性，提升整體供電穩定，政府未來將持續推動多元再生能源與電網韌性建設，邁向2050淨零目標。

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