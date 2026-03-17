研華聚焦邊緣AI落地商機 鎖定「臨門一腳」關鍵角色

研華前進輝達今年度舉辦的GTC大會，聚焦邊緣AI應用落地帶來的商機。（研華提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華（2395）前進輝達（NVIDIA）今年度舉辦的GTC大會，管理層指出，隨著AI技術由雲端訓練逐步走向實體場域應用，公司已將自身定位為AI產業鏈中「臨門一腳」的關鍵角色，透過邊緣運算平台，扮演銜接基礎設施與實際應用的橋樑，協助企業將AI模型導入工廠、醫療與各類智慧場域，推動AI從算力轉化為實質生產力。

研華表示，從AI發展趨勢來看，整體產業架構正由過去集中於雲端運算，逐步轉向「雲端與邊緣協同」模式。雲端仍負責大型模型訓練與資料整合，但在實際應用端，對於即時反應、資料隱私與系統穩定性的需求日益提升，使得AI運算必須下沉至設備端執行，帶動邊緣AI快速發展。

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在此趨勢下，研華與輝達深化彼此合作，從晶片導入延伸至軟硬體整合與開發生態系建構。本次展會中，研華結合輝達的平台（Jetson Thor、IGX）與多項開發框架（Holoscan、Isaac、Omniverse），並搭配自家WEDA（WISE-Edge Development Architecture）開發架構，讓系統整合商與設備製造商可在標準化環境下快速導入AI應用，加速從概念驗證走向實際部署。

研華從應用面觀察，目前AI邊緣運算落地速度最快的三大領域，分別為智慧製造、機器人與智慧物流，以及醫療AI。在製造端，AI已廣泛應用於視覺檢測與設備預測維護；在機器人與物流領域，隨著自主移動機器人與人形機器人發展，系統需即時處理多感測器資料，推升邊緣運算需求；醫療場域則從設備導向轉向結合臨床流程，透過即時影像分析與手術輔助系統提升診療效率。

其中，研華認為值得注意的地方是，企業導入AI的模式已經出現轉變，市場已由早期重視模型準確率的概念驗證（PoC）階段，逐步邁向大規模部署，客戶更加關注系統穩定性、可擴展性與長期運作能力，使完整的軟硬整合平台成為關鍵。

在全球AI基礎建設快速成長下，研華認為台灣憑藉半導體與ICT供應鏈優勢，已成為連結晶片與系統應用的重要樞紐。公司透過整合國際晶片夥伴技術、結合本土硬體設計與量產能力，並強化系統級整合與設計導入（Design-in）能力，持續深化在邊緣AI（Edge AI）領域的布局，扮演推動AI由雲端走向實體世界的關鍵橋樑。

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