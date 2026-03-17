金管會6大施政重點 力拚金融業資產大增5.7兆

金管會主委彭金隆赴立法院施政報告，揭示六大施政重點。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會主委彭金隆明天（18日）將赴「立法院財政委員會」業務會報。彭金隆指出，為建立「安全」與「發展」並進的新金融市場，金管會今年有六大重要施政面向，包括：「持續強化金融業資本韌性」、「打造具臺灣特色的亞洲資產管理中心」等；其中，金管會積極推動亞資中心，金融業的資產管理規模，較計畫推動前增加5.7兆元，提前達成2年內增加4兆元之目標。

彭金隆今天赴財委會報告工作重點並備詢。首先，就國內金融概況，他表示，去年銀行業、證券期貨業、保險業三業合計稅前盈餘為9833億元，不過，較2024年減少755億元。 截至2025年底，本國銀行平均資本適足率為15.81%，各銀行均符合法定最低標準（10.5%）；放款總額為44兆8205億元，逾期放款比率為0.15%，授信品質良好。

請繼續往下閱讀...

就資本市場方面，根據統計，國內上市（櫃）公司總家數為1937家，總市值約101.76兆元，較2024年分別成長3.64％及26.52％；股市基本面穩健。 我國保險業去年總保費收入為2兆9107 億元，較前年增加1,992億元；至於資產總額為38兆2691億元，較前年增加8397 億元，業務持續穩健成長。

今年重要施政面向有六大項，依序為「強化金融業資本韌性」、「健全金融市場發展」、「保護消費者權益」、「打造具臺灣特色的亞洲資產管理中心」、「推動金融科技創新發展」，亦透過綠色及轉型金融行動方案等，引導及帶動產業永續發展。

其中， 「強化金融業資本韌性與風險監理」。 包括：持續辦理銀行申請採用信用風險內部評等法（IRB）計提資本，已開放並受理7 家本國銀行申請採行IRB計提資本，經為期一年之試辦，將視辦理情形檢討相關規範。 推動保險業新一代清償能力制度，於去年10月發布「保險業自有資本及風險資本選擇性過渡措施應注意事項」；去年12月修正「保險業資本適足性管理辦法」，明年起正式實施。

有關保險業接軌實施國際財務報導準則（IFRS）第 17 號公報，今年10月修正「金融監督管理委員會監理年費檢查費計繳標準及規費收取辦法」第5條之保險業實質營業收入規定，並2027年起適用。參考國際實施 IFRS 17 情形，重新檢討財務報告之財務比率分析項目與公式，於去年12月修正「保險業財務報告編製準則」，以提升資訊揭露品質，IFRS 17自115年起已正式接軌實施。

其次，針對健全金融市場發展，去年11月修正發布「金融控股公司投資管理辦法」相關規定，以符合金融市場併購實務並健全市場秩序；完善虛擬資產市場之監理架構，持續推動虛擬資產服務法草案立法作業，並研擬訂定9個授權子法。其中，金管會引導保險業投入國內公共建設及策略性產業，研議開放保險業依保險相關事業規定投資不需與保險業務連結之長照服務事業。

今年2月12日修正法令開放保險業投資、融資五大信賴產業，並研訂五大信賴產業之鼓勵投資方4 案；明定保險業投資創投事業於500億元內得適用較低）持續推動地方資產管理專區業務，核准50 家金融機構進駐高雄資產管理專區，並已設置私人銀行、家族辦公室及OBU財富管理三大工作坊，研議後續業務與制度完善方向。

再者，金管會推動「亞洲資產管理中心」。截至2026年3月6日，已完成發布48件法規函令鬆綁；金融業資產管理規模較計畫推動前增加5.7兆元，提前達成2年內增加4兆元之目標；已有21檔主動式ETF及3檔被動式平衡型ETF掛牌上市櫃；第一階段個人投資儲蓄投資帳戶（TISA）於去年7月上線，計超過10萬人開戶，24家投信公司、39 檔基金加入；首檔臺日ETF於去年9月相互掛牌，目前已互有二檔ETF掛牌；成立亞洲資產管理中心推動辦公室、金融發展與亞資中心策進會、國際四大會計師事務所諮詢平臺。

金管會強調，續推動地方資產管理專區業務，目前核准50家金融機構進駐高雄資產管理專區，並已設置私人銀行、家族辦公室及OBU財富管理三大工作坊，研議後續業務與制度完善方向。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法