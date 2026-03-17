美伊戰爭造成原物料短缺 思創全球獨家專利技術受矚目

許佑正表示，思創全球生物基原料組合式雙層結構技術，已取得歐盟、美國等多國發明專利認證。（思創全球提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中東局勢升溫，牽動全球能源與原物料市場，美伊戰爭持續逾半個月，戰爭規模擴大趨勢，除荷莫茲海峽運輸受阻影響，國際原油供應出現缺口，帶動油價上漲，直接推升塑膠製品的生產成本。

GTI集團思創全球總裁許佑正表示，因塑膠原料（如PE、PP、PVC）主要由石油提煉而成，短期間可能導致塑膠袋、餐具等包材價格飆漲兩成以上，促使塑膠加工廠調漲產品售價，因為戰爭引發的能源製品短缺，更加凸顯了再生能源回收製品的重要性，帶動環保再生產業的發展

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許佑正說，「生物基原料組合式雙層結構」專利技術，標榜製作各種原物料製品，可以解決石化產品原物料短缺的棘手問題，近期受到市場高度矚目，集團掌握的生物基原料雙層結構專利技術，乃是根源於深厚的環保概念，隨著地球環境汙染、暖化現象的日益嚴重，環保問題的解決迫在眉睫。

歐盟議會2024年因此通過PPWR的法規，認定環境污染源主要是因為廢棄物被亂丟所造成，歐盟主張要增加回收再生產品的價值性，鼓勵民眾跟廠商增加廢棄物的回收，而隨著這一次美以伊戰爭的到來，更凸顯了能源短缺必須早一點有新的對策跟科技。

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