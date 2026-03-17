2026債市分歧 瑞銀點名「亞高收、新興債」具利基

瑞銀資產管理亞洲固定收益主管桂林（Raymond Gui）。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕瑞銀資產管理亞洲固定收益主管桂林（Raymond Gui）今針對2026年固定收益市場發表最新趨勢觀察，明確指出亞洲非投資等級債（亞高收）與新興市場債在基本面改善、估值吸引力及技術面支持下，已展現穩健動能，建議投資人今年可採超配策略，掌握收益緩衝機會。

桂林對比當前亞高收與美高收的評價差異，指出亞高收的信用利差目前約落在400個基本點，收益率直衝8%，優於美高收信用利差約300個基本點、收益率約7%的表現。除了利差誘人，亞高收更具備存量減少的技術面利基，目前存量規模約僅1000億美元；而新興市場債自去年下半年起見到可觀資金流入，且近3至4年存量逐年遞減，供給受限配合需求回溫，為債價提供有力支撐。

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觀察今年首季走勢，亞洲信用市場自2023年底疫情結束以來的回升動能持續發酵，主要受惠於區內發行紀律改善、融資環境維持相對寬鬆及投資需求穩健等三大因素。根據市場指標顯示，今年1月亞洲非投資等級債表現領先其他信用資產，單月利差收斂43個基點，JP Morgan亞洲非投資級信用指數上漲2.24%，相較於大致持平的投資級信用債，反映出市場風險偏好正顯著回升。

桂林進一步分析，目前違約率下降、企業資產負債表改善以及信用評等調升等利多趨勢，正有效擴大亞債的可投資範圍。相較於全球同類資產，亞洲非投資等級債仍提供具吸引力的收益緩衝。

而在新興市場債部分，1月新興市場主權債上漲0.68%，其中非投資等級債表現同樣優於投資級債，顯示高收益債券在當前環境更具彈性。

針對中期展望，桂林認為債市將受到多項因素支持，包括殖利率仍位於過去15年的高端區間，極具投資吸引力，且全球資金持續回流新興市場債市。若未來美元走勢趨穩或轉弱，加上全球政策利率逐步下調，將形成強大的潛在順風。

此外，由於主權與企業外債淨發行量維持溫和，而全球機構投資人的配置比重仍偏低，在供給有限與需求增加的推動下，預期新興市場債與亞洲非投資等級債將在2026年持續釋放增長潛力。

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