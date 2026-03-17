最佳5種副業讓你感覺不像在工作 退休人士最速配

許多退休人士透過兼職找到了快樂、目標，以及額外的收入。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕退休是許多人晚年追求的目標。然而，真正退休後，我們可能會發現生活並非如預期般美好。或許我們積蓄不足，只好重返職場；或許我們感到有些無所事事，不知如何打發時間，如何才能繼續發揮作用。

許多退休人士透過兼職找到了快樂、目標，以及額外的收入，事實上，有五種兼職適合退休人士，而且不會讓他們感覺像是在工作。

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Careers的創辦人保爾森（Colleen Paulson） 經常與50 歲、60歲甚至70 歲希望在退休後從事兼職工作的人合作。以下是保爾森推薦的幾項最適合退休人士的兼職工作，這些工作不會讓他們感覺像是重返職場。

1. 兼任教授

保爾森解釋說：許多社區學院和大學會聘用有經驗的人來教授課程，即使他們沒有博士學位，所以這是分享你多年來積累的所有優秀技能的又一個好方法。

退休人員擔任兼職教師能賺多少錢取決於學校，保爾森強調，雖然沒有人能因此發大財，但這是保持聯繫的好方法。

2. 網紅

沒錯，這是真的。即使是退休人士也可以成為TikTok或Instagram上的創作者/網紅。保爾森建議退休人士應該在LinkedIn上將自己定位為「思想領袖」。

保爾森自己在LinkedIn上已經擁有了9萬名粉絲，現在有人聯繫她尋求贊助和其他合作機會。

3. 線上課程創建者

保爾森建議退休人士利用Udemy、Thinkific或其他平台，運用他們一生中累積的豐富知識創建自己的線上課程。課程內容無論多麼小眾都無關緊要，因為在網路上，任何興趣都能找到受眾。

4. 自由撰稿人

你可以向你最喜歡的出版物和網站投稿，分享你在各種主題上的專業知識。薪酬因網站而異，但你可以分享你在自己真正感興趣的領域的知識。

5. 代課老師

保爾森表示，學校急需代課教師，因此退休人員可能非常適合這份工作。保爾森說：這樣做的好處在於你可以自由選擇工作時間，而且大多數項目都會招收沒有教師資格證的人（儘管通常需要學士學位）。

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