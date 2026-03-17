光寶科鎖定兆瓦級AI商機 電源前瞻方案揮軍GTC

光寶科揮軍輝達今年舉辦的GTC大會，向市場釋出多項AI資料中心的前瞻解決方案。（光寶科提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠光寶科（2301）揮軍輝達（NVIDIA）今年舉辦的GTC大會，向市場釋出多項AI資料中心的前瞻解決方案，管理層表示，公司在伺服器電源與散熱領域當中，目標傾盡全力助攻客戶加速部署兆瓦級AI資料中心，加以應對AI時代日益增長的算力與能源管理挑戰。

光寶科表示，集團此次釋出的先進解決方案，應用範圍涵蓋輝達 Vera Rubin、次世代架構的高效能電源、先進機櫃以及液冷系統，以種類來看，包括800 VDC Power Rack（高壓直流降壓電源機櫃）、110 kW Power Shelf（機架式電源）、2.1MW in-row CDU（櫃列式冷卻分配單元）、power brick（電源模組）與液冷系統等。

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光寶科觀察，隨著AI工作負載推動機櫃功率快速攀升，資料中心供電架構正經歷結構性轉變。傳統以機架式電源為基礎的供電模型，在面對兆瓦級AI Cluster時，電流管理、效率需要再升級。在800 VDC高壓直流供電環境中，電源架構逐步轉向power rack（電源櫃機櫃）形式，藉由提高系統電壓、降低電流負擔，從根本改善輸配電效率與功率密度限制。

光寶科分析，此一演進不僅是電源系統的升級，更代表資料中心基礎設施層級的重構。因此，旗下800 VDC解決方案得以整合高效率電源模組，搭配直流配電設計與系統級能源管理機制，有助於支援AI伺服器與加速運算平台在極高動態負載下的穩定供電需求，同時為液冷與散熱技術提供更具彈性的電力基礎，除了簡化資料中心電力層級，也相對提升了佈建效率與長期運營效益。

光寶科技雲端基礎設施系統與平台事業群總經理張坤松說，AI資料中心正邁入功率與散熱同步重構的關鍵階段，電源系統不再只是支援角色，而是整體架構設計的核心之一。透過高壓直流供電設計，協助客戶在功率密度、能源效率與基礎設施成本之間取得更佳平衡。

在AI運算平台高速擴張的浪潮下，光寶科後續目標深化與生態系夥伴的技術合作，以次世代運算架構為設計核心，切入高效能GPU與AI加速架構的供電優化。透過與NVIDIA在高效能運算（HPC）與AI基礎架構的緊密合作，聚焦次世代資料中心整合式解決方案，鎖定800 VDC、高效能電源轉換、機構與液冷系統級整合設計，以符合AI時代之下，市場對高能效、高功率密度與營運韌性的結構性需求。

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