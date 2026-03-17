數據會說話！荷姆茲海峽船隻過境數量慘降95％ 川普也慌了

最新統計數據顯示，荷姆茲海峽船隻過境的數量較美伊開戰前下降了95%。圖為油輪暫時停泊在阿曼首都馬斯喀特的蘇丹卡布斯港。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕根據克拉克森集團（Clarksons Research）的最新統計數據顯示，荷姆茲海峽船隻過境的數量較美伊開戰前下降了95%。美國財政部長貝森特16日才接受CNBC訪問時表示，美國目前允許伊朗油輪通過荷姆茲海峽，以確保全球能源供應穩定，顯示出美國對全球石油供應的緊張。

克拉克森集團和分析部門克拉克森研究公司，一直在密切關注受衝突影響的航運活動和市場。全球主管Steve Gordon總結昨天（3月16日）上午10點發布的最新更新，內容如下：

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1. 荷姆茲海峽的過境船隻數量比衝突前水平下降了95%（過去一周平均每天5艘船隻過境，而衝突前約為125艘），其中80%的船隻在過去一周是從海灣地區駛出。

2. 上週末只有3艘油輪（總容量約200萬桶）通過海峽，而通常兩天內會有40艘油輪（總容量約200萬桶）通過海峽，通常兩天內會有40艘油輪通過），此外還有2艘與印度有關的超大型液化氣船，而3月份沒有液化天然氣運輸船通過海峽。

3. 除本地貿易船舶外，目前海灣內約有1100艘船舶（總噸位3700萬噸，價值300億美元）。其中約有250艘油輪，包括5%的原油油輪（佔超大型油輪的7%）、3%的成品油輪、4%的超大型液化氣船以及1%的貨櫃船和散裝船。

荷姆茲海峽的一些替代方案正在形成，包括前往紅海的超大型油輪數量增加了6倍；國際能源署在亞洲開始釋放4億桶石油庫存。

美國總統川普呼籲包括中國和歐盟國家幫助船隻安全通過至關重要的荷姆茲海峽，因為全球五分之一的石油每天都要經過這裡，但卻被拒絕。

北約領導人拒絕了川普要求介入對伊朗戰爭的呼籲。川普接受《金融時報》採訪時警告，如果他提出的在荷姆茲海峽開展軍事行動的提議被忽視或拒絕，北約將面臨「非常糟糕」的未來。美歐之間的衝突和矛盾也正加劇中。

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