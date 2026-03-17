凌群打造企業電腦人戰略 助企業進入AI時代

凌群今日參加智慧城市展。圖中間為副總統蕭美琴，圖右邊為凌群總經理劉瑞隆。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕系統整合廠凌群（2453）今於智慧城市展中以「AI總動員」為主題，展出整合Physical AI智慧服務型機器人與AI Agent智慧電腦人，打造即時協作的創新AI架構。

凌群總經理劉瑞隆表示，現行AI的角色已經徹底改寫，生成式AI不再只是輔助，而是企業真正的員工。未來5年能與人類協作的AI勞動力有望真正進入企業工作場域，重塑企業的營運模式。

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劉瑞隆指出，未來企業若想在AI時代保持競爭力，導入「智慧電腦人」將是必然選擇。

凌群指出，現代AI已發展成具備「交付任務後，便能自動完成」的完整系統。以運用高階GPU算力，藉由大語言模型的腦袋，結合RAG記憶、MCP/Function Calling 控制神經以及Agent的規劃和行動，最後再結合虛擬人偶，企業AI已由工具型問答進化為可被派工、可追溯、可治理的「智慧電腦人」大幅提升企業級應用的可靠性。

凌群強調，「企業電腦人戰略」不只是技術導入，更代表企業營運模式的全面升級。在發展機器人的戰略上，凌群攜手代工大廠英業達（2356），成功整合實體機器人（凌群Ayuda機器人）、智慧電腦人（Syscom Cubi）、負責監看錄影畫面和電腦系統操作日誌（System Logs）的部分功能智能體以及後台主控電腦所構成的完整生態系。

凌群表示，隨著「企業電腦人戰略」全面推動，AI將不僅深度融入企業營運，更將成為產業升級的重要動能。未來凌群也將持續與產業夥伴合作，推動AI在企業中的安全落地與價值實現，協助台灣企業在全球AI競局中掌握新一代競爭力。

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