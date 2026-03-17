國邑*兩新藥臨床進度加速 L608授權洽談中

國邑藥品*旗下兩新藥，臨床試驗加速進行中。圖左為國邑*董事長王建治、右為總經理甘霈。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕國邑藥品*（6875）今日舉行法說會，說明公司新藥研發與全球布局。旗下兩項核心產品L608與L606已分別推進至美國第二期與全球第三期臨床開發階段。

國邑*表示，L608針對硬皮症常見肢端血管併發症，包括指端潰瘍（SSc-DU）與雷諾氏現象（SSc-RP），目前全球尚無核准專用治療藥物。臨床現況多以標示外使用（off-label use）靜脈滴注治療，對患者生活品質及醫療資源造成負擔。

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L608採微脂體長效釋放技術搭配吸入給藥，每天居家吸入治療即可維持穩定藥效，顯著降低治療負擔。產品已獲美國與歐洲孤兒藥資格，並已向美國FDA申請第二期臨床試驗，規劃多國多中心研究。試驗以肢端潰瘍改善為主要療效終點，並納入雷諾氏症狀改善與疼痛緩解作為次要觀察指標。

國邑*指出，若臨床數據正向，L608將成為首個針對硬皮症肢端血管併發症的治療藥物，美國市場潛在規模超過10億美元。公司目前亦與國際藥廠洽談授權及共同開發合作，預計最晚於第二期臨床期中結果出爐前後完成合作。

至於L606鎖定肺動脈高壓（PAH）及肺高壓併發間質性肺病（PH-ILD），其長效設計可提供全天候穩定藥效。目前全球第三期臨床試驗已於歐美等地啟動。

展望2026年，國邑*核心策略在於將微脂體配方與專利吸入器深度整合，形成技術護城河。隨著L608二期、L606三期收案持續推進，未來也計畫擴充潛在適應症，形成多適應症開發策略，並迎來多項研發與授權合作重要里程碑。

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