別再猶豫！台積電是大量買入的明確選擇 外媒全說了

美媒指，台積電是投資者應該大量買入的明確人工智慧贏家。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》報導，在AI建設中找到明確的長期勝利者並不像想像中簡單，然而，分析師一直認為晶片公司是明顯的贏家。報導指，雖然電腦硬體領域的競爭依然激烈，但在晶片製造領域，真正脫穎而出的贏家只有一個，就是台積電（TSMC）。台積電無疑是這個領域的領導者，分析師認為它是AI的明確勝利者，投資人現在不應猶豫。

報導指台積電是一家中性企業。台積電之所以是AI的明確勝利者，是因為它的中性地位。在計算單元領域，最大的幾家公司是輝達、AMD與博通，而這3家公司至少部分晶片，甚至大多數晶片，都來源於台積電。

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原因在於，台積電已經建立了世界上最先進、技術最頂尖的晶片製造能力。無論AI使用的是哪家公司的計算單元，台積電極有可能供應其內部晶片。對台積電而言，最重要的是AI領域的支出增加，而所有跡象都指向未來幾年支出將持續上升。

顧問公司麥肯錫（McKinsey & Company）認為，到2030年，累積AI支出將達7兆美元。台積電自己也預計，2024到2029年，AI晶片收入將以近60%的複合年增長率（CAGR）成長。這明確顯示，未來幾年台積電將大幅受益。

雖然這家晶片公司的股價過去曾遠低於大型科技股，但如今已不再便宜。以25倍的預估本益比來看，股價不算便宜，但考慮到其預期成長，分析師認為這是一個合理價格。

總結來說，台積電是目前市場上值得買入的頂級股票。如果你希望投資AI，卻不想挑特定產業的贏家，分析師認為少有比台積電更好的選擇。

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