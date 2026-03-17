僅2天！兩家上市建商搬逾90億在信義區掃樓獵地

華固建設（2548）砸30.6億元買進台北市信義計畫區、松勇路53巷內的角地停車場。（翻攝自Google Map）

〔記者徐義平／台北報導〕建商又出手獵地！兩天時間兩家上市建商已砸超過90億元在台北市信義區掃樓獵地。根據公開資訊觀測站最新公告，華固建設（2548）砸30.6億元買進台北市信義計畫區、松勇路53巷內的角地停車場，面積達500.64坪，拆算每坪土地單價約611萬元，預計推出單戶總價2.5億元的豪宅建案。

華固建設總經理洪嘉昇指出，甫買下的土地坐落正信義計畫區，與豪宅「文心信義」、「信義玥隱」為同一排，正前方是一個面積超過3千坪的公園，至於，推案時間最快也要到明年第三季，初步規劃單戶80至100坪的豪宅，戶數大概落在30戶，單戶總價約莫2.5億元。

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為何在房市景氣未明朗前買地，洪嘉昇指出，上市公司是要透過不斷的買地推新案才能創造營收，因此，只要有適合的土地都會評估。

華固砸逾30億掃信義計畫區500坪土地

至於，信義計畫區內多數豪宅都是規劃120坪以上，為何甫買下土地的豪宅坪數規劃在100坪以內，洪嘉昇指出，推案規劃主要是鎖定像是企業家父子，家族同社區不同戶的概念，加上若是坪數規劃太大，總價也會拉的太高，因此，單戶80到100坪是目前需求比較穩定。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，信義區可供開發的土地有限，信義計畫區內的空地更為稀有，此次看到品牌建商買進規劃豪宅產品，可能看好頂級的消費市場需求，本身的品牌也夠強能夠創造好的價值，在股市市值大幅膨脹後，可望吸引換屋型的豪宅客戶入手。

高力國際不動產業主代表董事黃舒衛表示，信義計畫區核心區且可供直接開發的素地可遇不可求，甚至已經啟動舊樓重建的工作，許多現況供停車場使用的，多為未達街廓開發比例或是產權分散，尚須整合的土地，也因此僅有的幾塊肉地奇貨可居、待價而沽。有品牌口碑且口袋客戶充足的建商在豪宅市場仍有發揮空間。

此外，上市建商興富發建設（2545）昨公告子公司元盛國際興業砸60.01億元向全球人壽買進北市信義區松仁路上的全球人壽信義大樓，寫下第一季單宗辦公室大樓金額最高紀錄。

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