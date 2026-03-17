苦熬40年退休！65歲男看到「1封信」後震驚得說不出話 被迫重找工作

日媒以真實案例揭示，老後生活設計應以具體數字為基礎，了解自己的年金預估額，並及早規劃儲蓄和工作安排，才能減少退休後的財務壓力。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕退休金是老年生活的重要組成部分，然而，許多人在實際領取後發現，實際到手的金額「低於預期」。日本一名65歲男子辛苦工作超過40年，卻在打開「退休年金通知書」後震驚發現，每月僅能領約15萬日圓（約新台幣3萬元）。如今他與全職主婦妻子捉襟見肘，每一分開支都得精打細算，也後悔當初對年金制度不夠了解。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，65歲的中村先生（化名）高中畢業後進入製造業工作，之後經過幾次轉職，累計工作超過40年。長期擔任正式員工的他原本以為「光靠退休年金就能維持最低生活水平」。然而，他清楚記得打開那封「退休年金通知書」的情景。

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通知書顯示「每月僅能領約15萬日圓（約新台幣3萬元）」，這金額讓他震驚得忍不住反覆看了好幾遍，他說「說實話，我原以為會多一些。」

造成金額偏低的原因，包括他在30多歲後期至40歲期間因公司業績不佳而短暫轉為非正式員工，當時僅參加國民年金，厚生年金未能累計。此外，轉職後薪資水準未顯著提升，也壓低了厚生年金的報酬比例部分。他說「那時生活已經很辛苦，根本沒有餘力去考慮年金。」

日本年金採「基礎年金＋厚生年金」兩層結構，厚生年金依工作時期收入決定，因此收入偏低或工作中斷會直接影響未來受領額。

目前，中村先生與妻子兩人同住，妻子為全職主婦，僅領取基礎年金，已無法完全支應生活，他說「光靠這些，生活真的很困難。」中村先生坦言「我有約1200萬日圓（約新台幣238萬元）的退休積蓄，但能支撐多久真的很不安。」

雖然他知道可以選擇延遲領取年金以增加金額，但考量體力與生活需求，仍選擇65歲開始領。為維持生活，他調整支出、減少外食、控制水電費與通訊費，並思考開始找兼職工作或其他收入來源。

中村先生感嘆「要是早點了解年金制度，或許可以做出不同的選擇。」以便提前規劃退休生活。他指出，很多人只是抱著「大概夠用」的想法，卻忽略了累積退休資金和調整工作模式的重要性。專家指出，老後生活規畫應以具體數字為基礎，了解自己的年金預估額，並及早規劃儲蓄和工作安排，才能減少退休後的財務壓力。

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