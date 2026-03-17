73歲重回職場不敢退休、窮到變賣衣服家具 阿嬤悲揭晚年現實挑戰

為了生活，許多高齡長者無法安穩退休，被迫繼續工作。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕為了生活，許多高齡長者無法安穩退休，被迫繼續工作。美國一名73歲老婦人獨自扶養14歲孫子，每天為房貸、油價與生活費奔波，即便已退休多年仍不得不重返全職工作，從送孫子上學、陪作業到家務一手包辦，她揭露高齡面對高生活成本與有限工作機會的困境。

《商業內幕》報導，Rhonda Abbott曾做過醫療文字抄寫工作，也在當地高中任教多年，之後在醫院行政部工作，直到2016年退休。

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她的大女兒在1歲大時就因為高燒導致腦外傷，現在能獨立照顧自己，但在2011年生下孩子後無力撫養，因此外孫自出生起便由Rhonda Abbott照顧，2019年正式收養。Rhonda Abbott表示，丈夫2017年去世後，家庭的責任完全落在她肩上。

這讓她退休後，選擇再次投入全職工作。然而，從法律意義上講孫子還未成年，許多雇主並沒有像對待年輕媽媽那樣理解她的情況，孫子還是嬰兒的時候，她必須請假帶他去看醫生打疫苗和檢查，公司雖然沒有明說，但卻能感覺到他們對此並不滿意。

她每次參加面試，對方不是說不符合資格，就是說資歷過高。即使Rhonda Abbott具備電腦技能和相關資質，也沒人願意和她交談。目前，她在小女兒的公司擔任行政助理，每兩週收入約1200美元。每天早上6點起床送孫子上學，開車30至45分鐘上班，下班後陪孫子寫作業、準備晚餐、清理家務，晚上10點半才準備就寢。

然而，生活成本的壓力仍持續。她苦嘆，油價近期上漲，每週加油一次都要精打細算；房貸每月1300美元（約新台幣4.1萬元），車貸350美元（約新台幣1.1萬元），加上電費超過200美元（約新台幣6366元），生活費幾乎緊繃。她還需為未來緊急開支留出存款，有時甚至要賣家具或衣物應急。

孫子雖乖巧懂事，但有注意力缺陷過動症（ADHD）問題，需要額外陪伴與協助。Rhonda Abbott表示，即使生活充滿挑戰，她仍努力維持樂觀，並希望能找到遠端工作，以減少通勤時間與交通成本，回歸母女本位，專注於孫子的成長與陪伴。

真實案例凸顯了現代退休生活的現實挑戰，高齡長者在扶養家庭的同時，仍需面對生活成本上升、工作機會受限以及身心壓力等多重考驗。

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