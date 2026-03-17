美元漲多拉回！ 新台幣結束連3黑、收31.885元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕超級央行週登場，市場重新聚焦各國央行利率決策，加上美元漲多拉回，台股隨美股重振雄風，大漲近500點，資金流出壓力舒緩，新台幣兌美元匯率重返31.8元價位，最後收在31.885元、升值6.3分，匯價結束連3黑，成交量則降至21.86億美元。

台股今日大漲494.06點，收在33836.57點，三大法人合計買超95.94億元。其中，外資回頭小幅買超4.57億元。

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匯銀主管表示，儘管外資今日在集中市場買超金額不大，但相較於昨日外資一面倒匯出，今日呈現買賣雙向，資金匯出壓力明顯減輕，甚至有部分資金回流。

此外，央行昨日在新台幣貶破32元整數大關時進場穩匯、守住31字頭，也提供市場信心，加上油價回落、美元漲多拉回，主要亞幣紛紛由貶轉升，台幣也不落人後。

匯銀主管表示，由於戰爭造成的降息延後、通膨預期已經提前發酵，接下來就看戰事是否有新的進展，且本週進入超級央行週，澳洲央行率先宣布升息後，市場也在觀察英國、歐洲央行以及聯準會利率決策，預期市場會比較觀望一些。

大致來看，本週新台幣匯價將受三大因素牽動，包含超級央行週各國央行對於戰事與通膨最新評估、國際油價走勢與地緣政治發展以及外資資金流向。

若主要央行釋出利率將維持高檔更長時間的訊息，美元仍有機會延續強勢，將對新台幣及其他亞幣再度帶來壓力。

根據央行統計，美元指數今日大跌0.44%、韓元大舉反彈0.54%、新幣勁揚0.25%、台幣升值0.2%、人民幣升值0.17%、日圓小升0.04%。

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