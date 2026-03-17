台康乳癌生物相似藥 正式在歐洲上市

台康乳癌生物相似性藥EG12014在歐洲斯洛伐克正式上市銷售。圖為台康生技董事長劉理成。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕蛋白質藥廠台康生技（6589）今日宣布授權給國際藥廠Sandoz銷售的乳癌和胃癌生物相似性藥品Herwenda（EG12014，靜脈注射使用），已於斯洛伐克完成市場准入並正式上市銷售，為該產品在歐洲的首個商業化市場。

台康表示，Herwenda在2023年11月即取得歐盟執委會核准上市，於2025年9月收到歐洲藥品局（EMA）上市後變更原有製劑生產廠許可核准函，台康竹北商業化蛋白質原料藥廠也原已經由歐盟實地查核，並取得歐盟GMP廠認證。

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隨著成功轉廠核准後，將在新製劑廠生產的150毫克產品，同時新廠亦將生產420毫克大包裝的Herwenda，在核准後也將陸續推出。Herwenda適用於治療人類表皮生長因子受體2陽性（HER2陽性）乳腺癌和轉移性胃癌，這與EMA批准的對照生物藥物Herceptin之適應症相同。乳癌和胃癌在歐洲是最常見的癌症之一，兩者合併每年導致近20萬人死亡。生物相似性藥在顯著增加患者獲得這些重要藥物的使用上具有巨大潛力，從而改善癌症治療效果。

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