超高齡社會拉警報 新壽推高CP值長照險

新光人壽將於3月18日推出「穩萬利第3期」外幣投資連結型年金保險。（新光人壽提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台灣人口結構失衡壓力迫在眉睫。根據內政部最新數據，2025年台灣正式宣告進入「超高齡社會」。看準青年世代對經濟壓力的焦慮，新光人壽近期推出保費親民的長照險，試圖以高CP值切入市場，填補長照2.0外的保障缺口。

儘管政府推動長照2.0與3.0政策，提供喘息服務與部分補助，但對於住宿式機構費用、專業看護薪資及每月高昂的耗材開銷，缺口動輒達數百萬元。此外，失能風險並非高齡者專利，青壯年若因意外或中風失能，對家庭經濟更具毀滅性。

請繼續往下閱讀...

新光人壽表示，長照是一場看不見盡頭的馬拉松，社會上常見「老老照顧」或因經濟崩潰導致的悲劇。為此，新壽推出「Go依靠長期照顧定期健康保險」，主打15歲至70歲皆可投保，並提供10年、20年及30年等彈性繳費年期，鎖定預算有限的小資族。以30歲男性投保20年期、保額1萬元為例，年繳保費僅需數千元，即可換取百萬級別的長照保障，開賣首週便湧入近千件投保，顯示民眾風險防患意識已覺醒。

該商品設計強調保障持續性，保障至85歲。若被保險人符合長照狀態或完全失能，將給付定額分期保險金，最高給付達12次，確保長照所需的現金流不中斷。此外，該商品納入豁免保費機制，凡符合長照狀態或1至6級失能，即可免繳續期保費，保障持續有效。

除了長照保障，新光人壽也持續發展投資型保單。繼前兩期ESG結構債商品熱銷，新壽預計於今年3月18日推出「穩萬利第3期」外幣投資連結型年金保險。

該商品投資標的為法國外貿銀行（Natixis）發行的8年期澳幣綠色債券，並連結新加坡交易所計算和發布之「iEdge ESG焦點環太平洋永續發展目標25指數」選擇權。透過專款用於再生能源及綠建築等綠色資產，也能參與25家ESG環太平洋永續發展目標標竿企業的成長，包括台積電、台達電、日月光、長榮航，以及新光人壽集團母公司台新新光金控。

新壽強調，該保單費用透明，無額外管理費或解約費，適合有海外留學或退休規劃需求的族群。在追求資產穩健成長之餘，新壽也宣布與法國外貿銀行共同贊助新北貢寮的「珊瑚復育計畫」，將永續影響力由陸地延伸至海洋，試圖在金融業務與環境永續間取得平衡。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法