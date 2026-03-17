亞都麗緻吸引年輕新客 看今年營收雙位數成長

亞都麗緻總經理徐宜寧。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕亞都麗緻（5703）總經理為徐宜寧指出，除國際觀光客回流外，再加上忠誠老客，以及大量年輕新客下，營收持續成長，預期今年餐飲、住宿營收都會有雙位數成長。

亞都麗緻今年2月營收0.45億元，年增38.9%，而1+2月營收0.889億元，年增14.8%，是上市櫃飯店業者成長幅最高。

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徐宜寧表示，亞都大飯店1979年正式營運，擁有為數不少的忠誠老客戶，而近來年輕客群增多，經過了解，年輕客群多由IG認識飯店，並將亞都麗緻形容為「老派復古浪漫的約會地方」，尤其是巴賽麗廳去年業績成長30%，印證老派優雅的跨世代吸引力，也顯示在快速數位時代，Z世代反而傾向慢下來、尋找具獨特風格的餐廳。

除國人外，國際觀光客也在回流中，亞都麗緻行銷業務部協理張家逸說，目前觀察，日韓客住宿比重逐步增溫，其中日本客佔比約30-40%，而韓國客也達10%左右，預估今年除第三季外，其他季節都有不錯的表現。

張家逸進一步指出，第一、四季是飯店餐飲傳統旺季，而6月台北國際電腦展，也有韓國女子天團TWICE成軍10周年演唱會，再加上全球扶輪人盛會的國際扶輪年會也將在台北舉行，目前觀察，那些期間的台北飯店住房多已滿房，成為第二季營運的主要成長動力，第三季則因暑假旺季，預期國人出國較多下，將是今年表現較弱的一季。

針對飯店缺工一事，亞都除聘僱外籍生外，徐宜寧說，為吸引與留住第四代（Z世代）人才，已推動的兩項員工發展計畫，「勵志品味學院」與「職人見學計畫」，也就是公司透過提供品水、清酒、品鑑藝術等高品質課程，以及補助員工海內外餐廳體驗，打造讓同仁既能專業工作、又能探索興趣、拓展視野與提升生活品味的環境，進而提升服務品質、回應餐飲業的人才挑戰。

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