新光保全參加智慧城市展 五大展區秀出「主動預警」趨勢

副總統蕭美琴出席2026智慧城市展暨淨零城市展，參觀新光保全展出攤位，與董事長吳昕東（左二）及經營團隊合影。（新保提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕新光保全（9925）今年以「Safe City, Smart Spaces」為主題參加2026智慧城市展，聚焦AI與智慧安防整合應用，展示多項智慧監控與精準防護解決方案，展現安防產業由「被動監控」邁向「主動預警」的轉型趨勢，搶攻智慧城市安全升級商機。

除了在展前曝光的多項AI行為辨識技術之外，新光保全此次也於展場規劃五大AI應用展區，呈現安防科技跨域整合的發展藍圖。於「智慧金融」領域，透過高精度影像辨識與行為分析技術，強化金融場域的防詐與資產保護能力；「零售物流」則運用AI行為分析與影像管理系統，協助業者優化營運流程與倉儲效率。

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在高齡化社會需求帶動下，「智慧醫療」展區導入EVS跌倒偵測與IoT感測技術，強化醫療院所與照護機構的安全管理能力，並拓展銀髮照護市場應用。至於「防災應急」領域，則結合智慧監控與即時預警系統，協助城市在災害或突發事件發生時迅速掌握情況，提升基礎設施安全與城市韌性。

新光保全表示，此次另一大亮點為「SKS SPACES次世代韌性保全系統」。該系統整合影像辨識、AI分析與智慧維運技術，為企業與大型場域提供更完整的安全監控與資產管理方案，並可依不同產業需求進行客製化部署。

相較傳統安防著重硬體設備效能，新光保全此次強調設備之間的互聯互通與自動化反應能力，讓不同系統能在同一空間中即時協作，形成更完整的安全防護網絡。透過AI與IoT整合，新光保全也將Spaces平台延伸至智慧城市、智慧交通與智慧防災等多元應用領域。

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