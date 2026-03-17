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美製車零關稅 和泰汽車：以台灣沒賣的車款進行評估

2026/03/17 17:20

和泰（2207）汽車今天舉行法說會，法人關注美製車零關稅。（資料照）和泰（2207）汽車今天舉行法說會，法人關注美製車零關稅。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰（2207）汽車今天舉行法說會，法人關注美製車零關稅，和泰是否會引進美製車登台？和泰汽車表示，台灣已從日本進口的RAV4、CAMRY會維持從日本進口，如果美製車關稅定案，和泰汽車會以目前台灣沒有銷售的大型休旅車、皮卡與日本原廠評估導入可行性。

至於國瑞汽車在台灣製造回銷日本市場的計劃為何？和泰汽車指出，基於區域分工的策略之下，會持續檢討並建構最適化的供應體制，這部分將由國瑞跟廠家溝通，詳細時間點及數量尚不清楚，現階段無法透露。

至於和泰汽車斥資100億台幣投資日本商用車事業，取得5家日野經銷商80%股權，目前流程還在進行中，尚無明確數據預估，和泰希望透過在台灣商用車良好的營運模式，盡快掌握當地市場需求，期望在營運能對和泰有所助益。

中國市場非常強調電動車能源車輛，有滿多補助或政策支持，和泰在中國是經銷商，依循原廠提供的車輛進行銷售，和泰在中國投資超過30年，歷經販賣的高低潮，目前經營人才及據點營運穩定，相信後續能將服務及銷售動能持續拉升。

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