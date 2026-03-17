關稅退款 Costco用「這個方法」回饋顧客

美國倉儲式零售巨頭Costco表示，在川普的全球關稅政策上個月被推翻後，該公司將把收到的任何關稅退款，透過降低商品售價來讓利給客戶。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，川普政府上週概述一個四步驟關稅退稅流程，企業最快可能在今年春季晚些時候開始使用該流程。而美國倉儲式零售巨頭Costco表示，在川普的全球關稅政策上個月被推翻後，該公司將把收到的任何關稅退款，透過降低商品售價來讓利給客戶。

根據《普吉特海灣商業雜誌》（The Puget Sound Business Journal）報導，Costco首席執行官羅恩·瓦克里斯（ Ron Vachris）在本月的財報電話會議上告訴分析師，該公司已經採取措施減少關稅的影響，並指出「在很多情況下，我們沒有將全部成本轉嫁給我們的會員」。

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瓦克里斯在電話會議開始時表示：正如我們過去所做的那樣，當法律訴訟追回了以某種形式轉嫁給會員的費用時，我們將致力於找到最佳途徑，通過降低價格來返還這些價值。如果我們收到任何退款，我們將公開透明地說明我們的退款計劃。

2025年11月28日，Costco提起聯邦訴訟，對緊急關稅提出質疑，聲稱根據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA） 徵收的所有關稅都是非法的。Costco請求法院下令退還其已繳納的所有基於《國際緊急經濟權力法》的關稅，包括利息。

Costco並未透露其應繳納的具體關稅金額，但根據美國海關與邊境保護局9月份的數據，截至2025年11月，進口商已根據IEEPA繳納近900億美元的關稅。

今年2月，川普的許多全球關稅被裁定違憲，促使川普宣布對全球商品徵收10%至15%的新關稅。為了因應不斷變化的關稅公告帶來的日益增長的不確定性，瓦克里斯指出Costco已經降低部分關稅降低的商品的價格，包括炊具、雞蛋、咖啡和紡織品等。

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