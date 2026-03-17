土地公頭牙要拜麻糬 全聯花生麻糬熱銷百萬顆

全聯We Sweet麻糬商品是由全球最大的麻糬製造商「家會香食品」製造供應。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕農曆二月初二「土地公頭牙」，消費者常以象徵「黏財、黏福」的花生麻糬祭祀，也讓全聯自有甜點品牌We Sweet 麻糬熱銷，年賣逾百萬顆，麻糬類商品近3年業績穩定成長，去年更一舉突破3億元。

全聯表示，We Sweet麻糬商品是由全球最大的麻糬製造商「家會香食品」製造供應，家會香擅長麻糬、大福與黑糖涼糕等產品製作，品項外銷全球超過70國，為全球最大的常溫麻糬供應商，年營收高達25億元。

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走進位於南投家會香的麻糬，共導入16台蒸煉機台，每台設備造價超過200萬元，由於全聯We Sweet麻糬系列堅持不添加防腐劑，家會香特別配置兩條專屬產線。

每日可蒸炊約300鍋糯米漿，產出約100噸麻糬粿皮，可製成超過100萬顆麻糬，若將麻糬堆疊，高度更相當於98座台北101！

全聯表示，去年頭牙檔期，花生麻糬品項創下千萬元業績，麻糬類品項銷售破600萬盒，We Sweet全面推出新包裝設計，依不同甜點類別發展多元視覺風格，預估今年頭牙將帶動相關業績成長1成以上。

除了節令熱銷的花生麻糬外，We Sweet麻糬類其他熱銷商品包含老鷹紅豆日式大福、老鷹紅豆麻糬、客家花生糰子、芋頭大福與黑糖涼糕等，從節慶祈福、日常甜點、到季節限定，不同場景中持續創造話題！

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