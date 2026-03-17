台銀連兩年獲利破400億 穩居公股行庫之首

台灣金控董事長凌忠嫄（中）率領旗下銀行、人壽、證券公司董總出席新春記者聯誼會。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣金控董事長凌忠嫄今日表示，台銀過去兩年若加計政策因素影響，獲利已連續兩年突破400億元，穩居公股行庫之首。台銀人壽去年手收也首度突破百億元，而台銀證券受惠股市熱絡，成交量屢屢突破兆元，預估第一季獲利即可達成全年目標。

凌忠嫄指出，展望新年度，集團將以「韌性、數位、永續」三大主軸穩步前行，持續鞏固資本與風險韌性、精進數位服務，並深化永續金融以支持產業轉型與社會需求。

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她強調，台銀去年稅前盈餘達327億元，若加計政策因素影響，已連續兩年獲利超過400億元，穩居公股之首，也維持台灣連帶市場領先地位，連續七年蟬聯統籌主辦行與額度分銷行雙料冠軍。去年台銀更發行全台首張木質信用卡「綠行卡」，發行量超乎預期。

在台銀人壽方面，去年受到美國關稅政策導致匯率波動影響，公司獲利承受壓力，但下半年積極追趕，加上金管會新制上路，初年保費手收已突破百億元，預計後續業績將持續增長。台銀人壽也計畫推出更多具競爭力的商品。

台銀證券則受惠台股活絡，上市櫃每日成交量由去年平均5000億元攀升至今年兆元以上，帶動證券公司獲利成長，預估前三月獲利即可提前達到全年目標。

截至2月，台灣金控合併稅前盈餘達84.35億元，若加計政策因素，獲利已達100億元。凌忠嫄表示，集團將在穩健經營原則下，發揮品牌優勢，擴大核心業務版圖，並加速導入數位與AI應用，提升流程效率與客戶體驗，同時持續強化法令遵循、風險控管與資訊安全，深化防詐、打詐機制，確保金融服務穩定運作。

在銀行業務上，台銀將運用企業金融優勢，支持中小企業轉型升級，並整合外匯、聯貸及海外據點資源，因應企業跨境經營需求，穩健擴展國際金融服務能量。

在壽險業務上，台銀人壽將聚焦資產負債管理與強化財務韌性，穩步推動轉型，以因應IFRS17與TW-ICS新制正式上路。

在證券業務上，台銀證券將持續擴大普惠金融與數位服務，並結合集團資源拓展多元收益來源。

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