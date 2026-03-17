中東石油供給量恐崩跌70％ 最新報告全說了

自伊朗軍方實際上徹底關閉荷姆茲茲海峽以來，中東地區最高損失超過每日1200萬桶油當量的創紀錄產量（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰爭對全球石油和天然氣運輸造成重大影響，根據全球最大規模的獨立能源研究與情報機構之一Rystad Energy近日公佈的一份研究報告顯示，在最壞的情況下，原油、天然氣資源供給將比美伊戰前下降達70%。

自伊朗軍方實際上徹底關閉荷姆茲茲海峽以來，中東地區最高損失超過每日1200萬桶油當量的創紀錄產量，相當於全球液體類型原油燃料需求的約7%，真正已經下線的原油產量供應則大約是700萬桶/日。

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Rystad Energy週一在一份研究報告中表示，在最壞情形下，該地區石油與天然氣整體產量最低可能降至僅僅600萬桶/日，意味着可能將較戰前水平下降70%。

隨着儲油輪被裝至近乎滿溢、且繞行石油運輸基礎設施接近其極限，而且新一輪的中東地緣政治衝突沒有顯示出短期內解決的任何顯著跡象，中東主要產油國進一步減產不能被徹底排除。

Rystad資深分析師Aditya Saraswat補充稱，恢復至衝突前的產量水平可能需要數月甚至長達一年左右時間，具體取決於基礎設施和地緣政治戰事狀況。

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