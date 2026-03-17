記憶體將缺到2030！SK集團總裁：沒台積電就沒Rubin解決方案

SK集團總裁崔泰源（右）出席16日舉行的輝達GTC 2026大會。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕SK集團總裁崔泰源16日在輝達「GTC 2026」大會場邊記者會上表示，他預期記憶體供應缺口超過20%的情形將持續至2030年，他也稱台積電是「非常好的合作夥伴，沒有台積電，幾乎不可能開發出解決方案（例如，Vera Rubin）」。

《BusinessKorea》報導，崔泰源指出，SK海力士執行長郭魯正將很快宣佈新的DRAM價格穩定計畫。

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對於記憶體短缺問題，他解釋說，「供應短缺是源於晶圓短缺，而確保更多晶圓需要至少需要4至5年的時間」。他補充，「不管到哪裡，情況都是一樣，即使我們在韓國之外建立產能，也需要同樣的時間」。

當被問及在未來的價格壓力與競爭下，SK海力士在高頻寬記憶體（HBM）市場的主導地位是否將被削弱時，他說，「我們將盡力而為」。

他表示，「人工智慧（AI）需要圖形處理器（GPU），而GPU 需要HBM，然而，如果我們太過聚焦於HBM，常規DRAM將變得稀缺，進而衝擊智慧手機、筆電等現有產業」。

至於SK海力士是否可能在美國發行美國存託憑證（ADR）？他回應，「我們考慮上市；藉此我們可能成為一家更全球性的企業，因為我們不僅接觸到韓國股東，也能觸及美國與全球股東」。

對於與輝達執行長黃仁勳等科技巨頭會面的計畫，他說，「輝達是我們主要客戶之一，我希望會面進行，我也計畫與其他公司會面」。他也提到台積電是「非常好的合作夥伴」，並指出，「沒有台積電，幾乎不可能開發出解決方案（比如Vera Rubin）」。

他補充，「我了解中國市場也遭遇記憶體供應短缺問題，在此情況下，他們還能向中國以外市場銷售產品，令人印象深刻，取決於中國企業的政策，新的競爭或許已崛起」。

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