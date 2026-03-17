降息預期改變壓抑金價 台銀楊天立：5000美元以下是買點

昨日金價卻一度跌破每盎司5000美元大關，引發市場關注。（路透）

〔記者陳梅英／台北報導〕中東戰事爆發後，一度激勵金價走升，但昨日金價卻一度跌破每盎司5000美元大關，引發市場關注。素有「黃金王子」之稱的台銀貴金屬部經理楊天立今日指出，近期金價波動主要受降息預期變化影響，但他認為，只要金價跌破5000美元都是進場買點。

楊天立分析，戰爭對金價的影響通常僅為短期效應。近期金價承壓，主要是市場對降息時程預期的調整：中東衝突推升油價，加劇通膨疑慮，市場認為降息可能延後，進而推高美債殖利率，使金價短線受壓。他指出，「金融市場對利率預期變化反應非常敏感，即便政策尚未真正改變，只要市場預期轉變，價格就會率先反映。」

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楊天立進一步表示，如果戰事快速結束、油價回落，通膨壓力減輕，市場可能再度預期央行啟動降息，金價有望重新走強。另一種情境則是利率維持高檔但通膨持續升溫，黃金也可能因避險需求後續上漲，呈現「先受利率壓抑、再因通膨上漲」的走勢。

楊天立指出，這波金價回檔過程中，5000美元以下買盤相當活躍，短期內不一定會跌到 4800美元，4800至5000美元區間可視為重要支撐帶。從技術面來看，2月初金價由高點下殺 21%，觸碰季線回檔約 1/3，之後橫向整理，多數時間維持在回檔1/3附近；因此，接近回檔1/3、 1/2 的位置也可視為安全進場區域。

實際交易也顯示，只要金價略微回落，市場成交量明顯增加，顯示不少資金在等待低檔進場。不過，他提醒，國際金價最低曾在歐美盤短暫觸及4400美元，亞洲投資人即使掛單，也不一定能順利成交。

楊天立建議，一般投資人以長期配置為主，若無法掌握短期波動時點，可採取定期定額方式分批布局，降低進場時點風險；單筆操作容易受短期市場情緒影響。

此外，他指出，近期白銀價格隨黃金大起大落，但相比之下，黃金長期表現較為穩定。白銀投機性過高，易被少數大戶操控，透過囤貨或散布「供應短缺」訊息，引發恐慌，一般投資人若不熟悉市場，最好避免介入。

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