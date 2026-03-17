儒鴻拚每月營收30億元 Wellness與新品驅動成長

儒鴻總經理洪瑞廷（右起）、財務長林芬如對於今年營運保持審慎樂觀看法。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡織龍頭廠儒鴻（1476）總經理洪瑞廷今於法說會中釋出2026年審慎樂觀的營運展望，公司今年除了2月之外，目標每月營收維持在30億元以上，全年毛利率區間設定在28%至32%。隨著產品結構持續優化與新品導入，公司看好在「Wellness」成衣品項的需求帶動下，營運動能有望穩步提升，並展現因應外部不確定性的營運韌性。

洪瑞廷說，就營運基本面來看，儒鴻目前訂單能見度約6個月，其中未來一季相對明確，上半年整體營運仍按既定節奏推進。部分品牌客戶出現約5%至10%訂單有提前拉貨情況，但主因仍與產品上架節奏與銷售狀況有關，尚未觀察到與關稅直接相關的明顯影響。此外，今年產品平均售價（ASP）預期持續上揚，其中布料為低個位數成長，成衣則可望達高個位數至低雙位數成長。

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在成長動能方面，洪瑞廷說，純運動品牌需求相對趨緩，未來主要成長來源將來自「Wellness」與「Wellbeing」相關產品。該類產品由運動服飾延伸至日常穿著情境，強調舒適性、機能性與生活品質，近年於美國市場需求顯著升溫，並逐步擴散至其他地區。公司觀察，目前相關產品線已具一定規模，內部估計占比約達三成。搭配新品持續導入，包括單一布料整合多重功能，以及布料與成衣共同開發，預期將成為未來營收與獲利的關鍵支撐。

毛利率表現方面，儒鴻近年歷經匯率與產品組合變動影響，毛利率一度自30%以上回落至25%左右，但隨著新品貢獻提升與匯率因素改善，已連續三季回升至30%以上。洪瑞廷強調，未來毛利率優化將以新品導入為核心策略，而非單純依賴原物料價格轉嫁，並不排除於年中檢視後進一步上修毛利率區間。

在產能與供應鏈布局上，儒鴻持續推進印尼產能擴張，第三期新廠預計導入更高程度自動化，並優化直接人工結構，預計於2027年第四季投產。面對近期中東地緣政治與原物料波動，儒鴻目前主要訂單原料多已提前鎖定，供應鏈採多來源策略，尚未出現斷料風險；航運與運費影響亦相對有限。整體而言，在新品開發、供應鏈管理與營運彈性支撐下，對2026年營運維持審慎樂觀看法。

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