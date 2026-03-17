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威剛1月獲利年增3516倍 每股獲利11.09元達去年全年近半

2026/03/17 16:15

威剛董事長陳立白。（資料照）威剛董事長陳立白。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組廠威剛（3260）今天漲停至434.5元新天價，因股價漲幅大，依規定公告今年1月稅後淨利達新台幣35.17億元，年增3516倍，單月稅後每股盈餘11.09元，單月獲利巳達去年整年23.18元的近一半。

DRAM、NAND Flash缺貨漲價，帶動威剛1月營收達至84.12億元，創歷史新高，年增198.92%，獲利成長更高，單月稅後淨利達35.17億元，年增3516倍，稅後每股盈餘11.09元。法人預估威剛第一季將創獲利新高，有機會賺贏去年整年。

威剛董事長陳立白日前指出，AI需求大爆發，引發記憶體結構性缺貨，目前持續處於賣方市場，預期DRAM、儲存型（NAND）Flash價格將逐季上漲，今年記憶體將「從年頭好到年尾」，尤其看好下半年NAND Flash會大缺，漲價幅度與DRAM有得拚，威剛提高庫存到300億元已提前達陣，低價庫存比重高，預計本月將再提高到350億元，今年營運可望大幅成長。

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