李長榮化工啟動AI加速元年，斥資上億元加碼投資半導體人才。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕隨著AI、高效能運算與先進封裝技術持續推進，半導體製程正邁向精密與複雜的新紀元，材料品質與製程穩定度成為決定良率與效能的關鍵。李長榮化工宣布2026年為AI加速元年，未來5年內斥資1億元，聚焦人才招募、專業訓練及跨領域能力培育，延攬約50位高階研發、製程工程師及相關專業人才。

李長榮化工表示，根據《2025半導體產業人才報告書》指出，全台半導體人才缺口已衝破 3.4 萬人，其中生產製造與研發類職務兩年內增幅分別高達47%與67%，而李長榮研發體系從2024至2025一年內，人力規模成長13%。

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李長榮集團服務中心資深副總林欽洲表示，在製程高度客製化的環境下，人才定義正在改變，第一，需要「跨領域整合力」，未來的工程師不只要把技術做好，更需同時理解材料特性、製程條件與實際應用場景；第二，需要「跨團隊影響力」，在與客戶及內部團隊的反覆溝通中，需具備理解新趨勢並解決複雜問題的判斷力。

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