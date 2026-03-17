新竹亮減壓供水黃燈 經部：已成立旱災緊急應變小組

旱災經濟部災害緊急應變小組昨（16）日召開第1次工作小組會議，由指揮官經濟部次長賴建信主持。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕新竹水情燈號已轉為減壓供水黃燈，談及後續是否會再變燈，經濟部次長賴建信表示，旱災經濟部災害緊急應變小組已成立，定期召開會議進行滾動式檢討，若有任何變動將會即時對外說明。

水利署今舉辦「2026節水績優表揚典禮」，賴建信會後受訪表示，經濟部與農業部門持續努力合作，希望能在枯水期末期能穩定供給用水，也密切注意水情變化，經濟部定期召開會議，昨天經濟部也成立旱災經濟部災害緊急應變小組，一旦有任何新消息就會對外報告。

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新竹地區自3月12日起實施減壓供水黃燈措施，原是每日23點至翌日5點的離峰時段實施自來水減壓供水，後來為強化及落實新竹地區節水措施，昨日起自來水減壓供水時段調整為每日晚間22點至翌日5點實施。

經濟部也呼籲，由於未來一季降雨不確定性高，後續將以維持民生用水、產業生產不中斷以及農業多元水源供灌為目標努力，並再次呼籲社會各界共體時艱配合節水，減少旱象衝擊。

另中油吸收油價漲幅是否在財務承受範圍內，賴建信表示，油價漲幅變動非常快，經濟部與中油將會持續盤點。

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