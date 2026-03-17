勞動部啟動性平視訊諮詢服務 首年預估600件

全國視訊法律諮詢上線，強化職場懷孕歧視防護網。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕為強化性別平等工作權益保障，提供勞工即時、專業且便利的法律諮詢，勞動部委託法律扶助基金會，提供「視訊諮詢服務」，今（17）日起開放預約，4月1日起正式上線，透過網路視訊方式，讓遭懷孕歧視等性別歧視疑慮的勞工，獲得專業律師一對一法律諮詢服務，預估首年將提供600件服務。

勞動部指出，根據114 年進行的「女性懷孕友善職場安全感大調查」，顯示職場仍存在對女性歧視或不友善的現象。

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為消除職場懷孕歧視，勞動部除了多管齊下，讓懷孕勞工安心工作不離職，今（17）日更啟動全國視訊諮詢服務，讓孕媽咪或女性勞工在受到壓力歧視時，多一個兼具隱私專業的視訊諮詢專線，讓關懷不受空間限制。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，全國視訊諮詢服務採預約制，主要目的在於讓勞工遭遇狀況、不知所措的狀況下，可立即由專業律師給予建議，後續的資源網絡也會提供，首年編列200萬元公務預算，預估可提供600件的服務。

本諮詢服務將包含《性別平等工作法》所有各項規定，包括產假、產檢假、陪產檢及陪產假、安胎休養請假、育嬰留職停薪。禁止雇主因性別（含懷孕）或性傾向對求職者或受僱者在招募、陞遷、薪資、資遣、離職及解僱等方面有差別待遇，以及職場性騷擾防治等相關規範。

若懷疑自己是否遭受不利或差別對待，可以先行預約方便上線諮詢的時間，每次諮詢時間 40 分鐘，服務時段為每週2及週4上午9時至12時30分、下午1時30分至5時，民眾可依自身時間，透過網路線上預約或電話預約。

線上預約需至法律扶助基金會官網，視訊法律諮詢頁面（https://www.laf.org.tw/service-legal-advice/2），點選「性別平等工作法視訊預約表」填寫相關資料。

若選擇電話預約，需撥打（02）2250-8871分機933，由專人協助辦理。 完成預約後，系統將寄送 Google Meet 視訊連結至申請人電子信箱，諮詢服務依個人資料保護法及相關規定辦理，保障民眾隱私與資料安全。

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