新鮮人快看！這11種工作「年薪287萬起跳」 高薪又免通勤

美媒整理了11個年薪至少9萬美元的遠距工作。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕「在家工作」曾被視為一種福利；如今，對許多職場人士來說，這已成為目標。如果你希望在不犧牲彈性的情況下踏入高收入職涯，遠端工作讓你可以在任何地方賺取可觀收入，同時穩步累積財富。美國財經媒體指出，以下是年薪至少9萬美元（約新台幣287萬元）的11種遠端入門工作，薪資數據來自美國勞工統計局（BLS）。

1.金融稽核員：年薪中位數為9萬400美元（約新台幣288萬元）。金融稽核員負責確保銀行與金融機構遵守相關法規。工作內容多為審查報告、分析數據與撰寫紀錄，這些任務非常適合遠端進行。入門通常需具備會計相關課程的大學學歷，並接受在職訓練。

請繼續往下閱讀...

2.專案經理：年薪中位數為10萬750美元（約新台幣321萬元）。專案經理負責統籌團隊運作，掌控預算、時程與人力配置，確保專案順利完成。多數工作透過數位工具協作，非常適合遠端進行。入門通常需具備商業或相關領域學士學位，若持有專業證照更具競爭力。

3.網頁開發工程師：年薪中位數為9萬5380美元（約新台幣304萬元）。網頁開發工程師負責建立與維護網站，從程式撰寫到測試更新皆可在線上完成，因此遠端工作相當普遍。

4.資料科學家：年薪中位數為11萬2590美元（約新台幣359萬元）。資料科學家透過數據分析協助企業做出決策，工作仰賴程式語言與分析工具，非常適合遠端進行。通常需具備數學、統計或資訊相關學士學位，部分職位偏好碩士或博士。

5.醫療與健康服務經理：年薪中位數為11萬7960美元（約新台幣376萬元）。此職位負責醫療機構的營運與管理，包括預算、合規與協調工作，許多行政任務可遠端完成。入門通常需具備相關學士學位與醫療領域經驗。

6.藝術總監：年薪中位數為11萬1040美元（約新台幣354萬元）。藝術總監負責品牌或媒體的視覺風格，並透過遠端工具帶領創意團隊。通常需具備設計相關學位，並累積平面設計或攝影等實務經驗。

7.電腦網路架構師：年薪中位數為13萬390美元（約新台幣427萬元）。負責設計與建置企業網路系統，如內外網架構等，多數規劃與監控可遠端完成。入門需具備資訊相關學位及網路管理經驗。

8.軟體品質保證分析師／測試工程師：年薪中位數為10萬8460美元（約新台幣346萬元）。負責測試軟體運作、找出錯誤並回報，確保產品品質。多數工作可遠端進行。通常需相關學位，並具備測試工具實務經驗。

9.地球科學家：年薪中位數為9萬9240美元（約新台幣316萬元）。地球科學家研究地球結構與自然現象，分析與報告多可遠端完成。通常需具備相關學士學位，部分職位要求碩士與專業證照。

10.心理學家：年薪中位數為9萬4310美元（約新台幣301萬元）。心理學家透過研究與諮商協助個人面對心理與社會問題，現今多可透過線上平台進行遠距服務。需具備碩士或博士學位及專業執照。

11.營建經理：年薪中位數為10萬6980美元（約新台幣341萬元）。營建經理負責工程專案的規劃與執行，包括預算、時程與團隊協調。部分工作需現場監督，但行政與管理多可遠端完成。需具備相關學位與實務經驗。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法