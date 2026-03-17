友邦瓜地馬拉交通部次長訪台 盼與台灣電巴產業合作

瓜地馬拉交通部次長蘇利亞諾（左）致贈外交部次長陳明祺（右）紀念品。（外交部提供）

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部次長陳明祺昨（16）日午宴款待瓜地馬拉交通部次長蘇利亞諾（José Fernando Suriano）訪團。蘇利亞諾表示，他此行旨在瞭解並借鏡台灣智慧城市與交通建設的發展經驗，並與我國交通主管機關對話交流，作為國家施政的重要參考；期盼與台灣在電動巴士產業攜手合作，邁向淨零未來。

瓜地馬拉交通部次長蘇利亞諾與新聖塔羅莎市（Nueva Santa Rosa）市長亞雷東多（José Enrique Arredondo）等一行5人本月15日至20日訪台，參加3月17日至20日在台北舉行的「2026智慧城市暨淨零城市展」，並將拜會交通部，參訪桃園國際機場及台灣港務股份有限公司台北港，探索更多台瓜合作契機。

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蘇利亞諾指出，台瓜逾90年的歷史邦誼與共享民主自由價值彌足珍貴，欣見兩國在基礎建設與經貿投資密切合作，此行旨在瞭解並借鏡台灣智慧城市與交通建設的發展經驗，並與我國交通主管機關對話交流，作為國家施政的重要參考。

外交部次長陳明祺（中）與瓜地馬拉交通部次長蘇利亞諾（左六）、瓜地馬拉駐台大使艾特維（左五）合影。（外交部提供）

蘇利亞諾也提及，瓜地馬拉具備完善綠色運輸發展規畫，盼與台灣在電動巴士產業攜手合作，共同邁向淨零未來。

陳明祺表示，台灣與瓜地馬拉邦誼今年將邁向第92年，我國一向珍視與瓜地馬拉的合作夥伴關係，透過雙方緊密合作，在交通建設及經貿投資等領域獲致良好成果，包括瓜國總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）重視的瓜京機場現代化以及CA-9公路拓寬工程等計畫。

陳明祺指出，外交部長林佳龍曾任交通部長，並將交通合作列為我與友邦國家推動「榮邦計畫」的核心項目，外交部將持續鼓勵我國頂尖電動巴士產業投資瓜地馬拉，共促國家繁榮與發展，並特別感謝瓜國政府長期支持台灣各項國際參與，尤其蘇利亞諾去年在國際民航組織（ICAO）大會為我仗義執言，敦促各國正視台灣參與的重要性。

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